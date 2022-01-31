В матче "Краматорск" – "Альтаир" победитель определился в овертайме

В понедельник, 31 января, в украинской хоккейной Суперлиги состоялся очередной тур. Как сообщает hsl.com, "Краматорск" на своей площадке принимал дружковский "Альтаир".

"Краматорск" - "Альтаир" - фото с hsl.com.ua

Уже на второй минуте матча гости повели в счете. Точным броском отметился Дмитрий Игнатенко. Хозяева, благодаря голу Кирилла Градусова, быстро отыгрались.

Под конец первого периода команды обменялись голами – Никита Буценко вышел один на один с вратарем и реализовал момент, а Глеб Мальцев использовал численное преимущество и ответил быстрой шайбой в ворота "Альтаира".

Во второй двадцатиминутке гости не сбавляли обороты и вернули преимущество в две шайбы – Вениамин Трандафилов направил шайбу в пустой угол ворот. "Краматорс" не уступил – Макар Ваулин мощным броском от синей линии забросил третью шайбу команды, сократив отставание краматорчан до минимального.

В третьем периоед Даниил Дуюн сравнял счёт, а Богдан Середницкий впервые в матче вывел "Краматорск" вперёд. Однако, дружковцы проявили характер и Денис Кочетков оформил дубль и сравнял счёт в большинстве, а позже обеспечил команде преимущество. Хозяева не отдали инициативу, Кирилл Градусов забросил шестую шайбу. До конца третьего периода команды не опередили лидера, игра перешла в овертайм, где Богдан Середницкий принес победу "Краматорску". Матч завершился со счётом 7:6.

"Краматорск" — "Альтаир" 7:6 ОТ (2:3; 1:1; 3:2; 1:0)

Шайбы: 0:1 Игнатенко (Буценко, Кочетков), 01:02; 1:1 Градусов (Середницкий, Градович), 04:22; 1:2 Буценко (Коренчук), 08:26; 1:3 Буценко (Коренчук, меньш.), 18:42; 2:3 Мальцев (Градусов, больш.), 20:00; 2:4 Трандафилов (Крикля, Сидоренко), 25:22; 3:4 Ваулин (Середницкий), 32:22; 4:4 Дуюн (Кобыльник, Калинычев), 42:32; 5:4 Середницкий (Сёмочкин, больш.), 48:15; 5:5 Кочетков (Коренчук, Буценко, больш.); 5:6 Кочетков (Коренчук), 53:32; 6:6 Градусов (Градович, Бабрусев), 54:13; 7:6 Середницкий, 61:54

"Краматорск": Кучер (Трус); Ваулин — Бердникс, Бабрусев — Мальцев, Афанасьев (А) — Фирсов, Суховольский — Кругляков; Жвачкин (А) — Сёмочкин — Столяренко (К), Градович — Середницкий — Градусов, Целогородцев — Калинычев — Тимченко, Кобыльник — Сирченко — Дуюн.

"Альтаир": Дьяченко (Терлецкий); Игнатенко — Реснянский, Бортников — Раскин, Папуна — Мельник, Терёшин — Олейник; Кочетков — Буценко (К) — Трандафилов (А), Сидоренко — Крикля — Коренчук (А), Луговой — Дубский — Кобиков, Ханенко — Данфорт — Яйлов.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о статистике экватора чемпионата хоккейной Суперлиги Украины.

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