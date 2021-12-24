В матче хоккейной Суперлиги "Донбасс" чуть не подарил очко "Белому Барсу"

В пятницу, 24 декабря, в рамках 5-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Белый Барс" принимал "Донбасс". Как передает hsl.com.ua лидер турнира на выезде с минимальным счетом обыграл хозяев площадки.

"Белый Барс" - "Донбасс" - фото с hsl.com.ua

В первом периоде на площадке была равная борьба. Обе команды показали равную игру с обилием опасных и голевых моментов. Однако, за исключением незасчитанной шайбы дончан на старте двадцатиминутки, клубам так и не удалось довести свои атаки до голов.

Большую часть второго периода, команды провели с нулями на табло. Однако под конец второго отрезка встречи Глеб Кривошапкин смог реализовать сольный проход и открыть счет голом в раздевалку "Белому Барсу".

Заключительная двадцатиминутка встречи прошла по сценарию первых двух. Команды создавали много моментов у ворот противников, стараясь изменить счет, но свое мастерство показали голкиперы — Василий Полгородник и Янис Ворис.

Безголевой третий период подарил победу "Донбассу", который выиграл этот матч со счетом 1:0.

"Белый Барс" — "Донбасс" 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 Кривошапкин (Таран, Андрейкив), 39:34;

"Белый Барс": Полгородник (Квасенко); Грицюк — Селин, Алексюк (А) — Наливайко, Неверов — Кулешов; Куцевич (К) — Качан — Лесников, Попережай — Геворкян — Брага, Удовиченко — Собченко — Микитюк, — Собко.

"Донбасс": Ворис (Макаров); Жульдиков — Кобелев, Пангелов-Юлдашев (А) — Соколовский, Андрейкив — Таран, Галыгин — ; Шишлянников — Бирюков — Захаров (К), Медведев — Туркин (А) — Калейниковас, Морозов — Спруктс — Пересунько, Разумов — Кривошапкин — Даниленко.

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