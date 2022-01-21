В матче 13-го тура хоккейной Суперлиги состоялась голевая феерия

В пятницу, 21 января, в рамках 13-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Белый Барс" сыграл с "Краматорском".

"Белый Барс" - "Краматорск" - фото из hsl.com

Как сообщает hsl.com, в первой двадцатиминутке команды действовали очень активно, обмениваясь моментами у ворот друг друга, не давая отдохнуть Василию Полгороднику и Кириллу Кучеру. И тем не менее, гости, реализовав большинство, повели в счете. Точным броском отметился Ярослав Сергиевский. "Краматорск" продолжал не сбавлять оборотов и менее чем через одну минуту Никита Кругляков удвоил преимущество краматорчан.

Во втором периоде гости, владея численным преимуществом, забросили третью шайбу. "Белый Барс" атаковал ворота Кирилла Кучера, стараясь сократить отрыв, но вратарь отразил броски. Краматорчане продолжали лидировать в матче – Сергей Афанасьев забил четвертый гол. До конца второго периода Глеб Мальцев мощным броском направил шайбу между щитков Василия Полгородника.

В заключительном отрезке матча команды поочередно атаковали ворота друг друга и "Краматорску" удалось забросить еще дважды Андрей Жвачкин и Артём Градович установили счет 7:0 на табло в пользу своей команды.

"Белый Барс" — "Краматорск" 0:7 (0:2; 0:3; 0:2)

Шайбы: 0:1 Сергиевский (Бабрусев, Тимченко, больш.), 11:21; 0:2 Кругляков, 11:55; 0:3 Градович (Сергиевский, больш.), 22:36; 0:4 Афанасьев С. (Калинычев, Фирсов), 31:13; 0:5 Мальцев (Сергиевский, Бердникс), 33:27; 0:6 Жвачкин (Мальцев), 53:38; 0:7 Градович (Мальцев), 54:14

"Белый Барс": Полгородник (Квасенко — с 54:14); Кулешов — Грицюк, Алексюк (А) — Шистеров, Наливайко — Селин, Собко — Лесников; Куцевич (К) — Никоноров — Попережай, Геворкян — Семёнов — Брага, Говорушко — Качан — Маландин, Удовиченко — Микитюк — Курах.

"Краматорск": Кучер (Трус); Ваулин — Бердникс, Мальцев — Кругляков, Афанасьев (А) — Фирсов, Суховольский — Бабрусев; Кобыльник — Сёмочкин — Жвачкин (А), Тимченко — Сергиевский — Градович, Дуюн — Калинычев — Целогородцев, Середницкий — Сирченко.

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