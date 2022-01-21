IIHF для любителей хоккея предложила интересную затею

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Олег Терещенко
Международная хоккейная федерация в течение февраля 2022 проведет опрос с целью разработки стратегии для развития хоккея.
Международная хоккейная федерация - фото из Getty Images
Как сообщает hsl.com, заинтересованным сторонам по всему миру, включая представителей всех национальных федераций-членов, клубов, лиг и игроков, будет предложено внести свой вклад, пройдя онлайн-опрос, полученный по электронной почте. Болельщики также смогут поделиться своими идеями посредством открытого опроса на сайте IIHF.com.
В ноябре 2021 г. на своем первом заседании Совета IIHF новое руководство Международной федерации обязалось разработать Стратегический план на 2022-2026 годы, который будет создан в сотрудничестве с национальными ассоциациями-членами.
Президент федерации Люк Тардиф призвал общественность принять участие в опросе:
Стоит отметить, что анонимный онлайн-опрос можно пройти в течение всего февраля. Результаты опроса будут представлены на ежегодном конгрессе IIHF 2022 года в мае.
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