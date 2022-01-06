В хоккейной Суперлиге состоялся первый поединок донбасского дерби 2022 года

В среду, 5 января, в украинской хоккейной Суперлиге прошел матч 7 тура. Как сообщает hsl.com, "Альтаир" на своей площадке в Дружковке принимал донецкий "Донбасс". Хозяева не смогли переиграть гостей и уступили 2:5.
После первого периода на табло горели равные цифры – 1:1. У "Альтаира" шайбой отличился Денис Кочетков, а "Донбасс" – Виталий Андрейков.
Вторая двадцатиминутка оказалась переломной в матче. Несмотря на ровную игру, гости смогли взломать сопротивление хозяев площадки и дважды отметится в воротах Богдана Дьяченко. Сначала точным броском отличился Павел Медведев, а затем самый результативный нападающий чемпионата Александр Пересунько.
В заключительном периоде "Донбасс" забил еще два гола, на что "Альтаир" ответил только одной заброшенной шайбой.