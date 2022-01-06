В хоккейной Суперлиге состоялся первый поединок донбасского дерби 2022 года



















В среду, 5 января, в украинской хоккейной Суперлиге прошел матч 7 тура. Как сообщает hsl.com, "Альтаир" на своей площадке в Дружковке принимал донецкий "Донбасс". Хозяева не смогли переиграть гостей и уступили 2:5.

После первого периода на табло горели равные цифры – 1:1. У "Альтаира" шайбой отличился Денис Кочетков, а "Донбасс" – Виталий Андрейков.

Вторая двадцатиминутка оказалась переломной в матче. Несмотря на ровную игру, гости смогли взломать сопротивление хозяев площадки и дважды отметится в воротах Богдана Дьяченко. Сначала точным броском отличился Павел Медведев, а затем самый результативный нападающий чемпионата Александр Пересунько.

В заключительном периоде "Донбасс" забил еще два гола, на что "Альтаир" ответил только одной заброшенной шайбой.





"Альтаир" – "Донбасс" 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Шайбы: 1:0 Кочетков (Коренчук, Буценко), 01:24; 1:1 Андрейков (Соколовский), 05:05; 1:2 Медведев (Туркин), 31:48; 1:3 Пересунько (Туркин, Пангелов-Юлдашев, бол.), 37:36; 2:3 Сидоренко (Коренчук, Буценко), 50:16; 2:4 Сигаров (Галыгин), 56:44; 2:5 Потехин (Пангелов-Юлдашев, Пересунько, бол.), 57:47.

"Альтаир": Дяченко (Печорин); Буценко (К) – Реснянский, Мельник – Папуна, Раскин – Бортников, Терешин; Коренчук (А) – Крикля – Кочетков, Трандафилов (А) – Дубский – Сидоренко, Ханенко – Кобыков – Яйлов, Олейник – Данфорт.

"Донбасс": Ворис (Макаров); Андрюшек – Таран, Пангелов-Юлдашев (А) – Соколовский, Кобелев – Жульдыков, Галыгин; Садовиков – Даниленко – Разумов, Сигаров – Бирюков – Шишлянников, Медведев – Туркин (А) – Потехин, Кривошапкин – Захаров (К) – Пересунько.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что Международная федерация хоккея приняла неожиданное решение по МЧМ-2022.





"Альтаир" - "Донбасс" - фото hsl.com

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