Международная федерация хоккея приняла неожиданное решение по МЧМ-2022

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Олег Терещенко
В среду, 29 декабря, Международная федерация хоккея
(IIHF) приняла решение об отмене молодежного чемпионата мира-2022.
МЧМ-2022 - фото из JOEL MARKLUND/KEYSTONE PRESS AGENCY
Как сообщил xsport.ua, причина отмены – ряд участившихся
случаев заболевания коронавирусом среди команд-участников турнира.
Вице-президент хоккейной ассоциации Канады (CHA) Дин
Макинтош в интервью пресс-службе организации прокомментировал
отмену молодежного чемпионата мира-2022 из-за участившихся случаев заболевания
коронавирусом среди команд-участниц турнира.
В свою очередь, Президент IIHF Люк Тардиф заявил,
что Международная федерация хоккея намерена провести молодежный чемпионат
мира-2022 летом следующего года.
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