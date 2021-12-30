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Международная федерация хоккея приняла неожиданное решение по МЧМ-2022

Скорее всего, молодежный чемпионат мира будет перенесен на лето 2022 года.

сегодня, 20:35
Автор:

Олег Терещенко
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В среду, 29 декабря, Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отмене молодежного чемпионата мира-2022.

Международная федерация хоккея приняла неожиданное решение по МЧМ-2022

МЧМ-2022 - фото из JOEL MARKLUND/KEYSTONE PRESS AGENCY

Как сообщил xsport.ua, причина отмены – ряд участившихся случаев заболевания коронавирусом среди команд-участников турнира.

Вице-президент хоккейной ассоциации Канады (CHA) Дин Макинтош в интервью пресс-службе организации прокомментировал отмену молодежного чемпионата мира-2022 из-за участившихся случаев заболевания коронавирусом среди команд-участниц турнира.

"Ситуация с COVID-19 постоянно меняется, и с тех пор как мы начали планировать чемпионат мира, мы были уверены в действующих протоколах охраны здоровья и безопасности. Вскоре после прибытия команд в Канаду протоколы по охране здоровья и безопасности были усилены и было введено ежедневное тестирование, чтобы гарантировать раннее выявление случаев Covid-19 и минимизировать распространение среди участников и сообщества. Мы разочарованы, но это правильное решение, учитывая текущую ситуацию", — отметил Макинтош.

В свою очередь, Президент IIHF Люк Тардиф заявил, что Международная федерация хоккея намерена провести молодежный чемпионат мира-2022 летом следующего года. 

"Целостность турнира была нарушена, из соображений безопасности игроков мы решили, что надо провести МЧМ по-настоящему. Он этого заслуживает. Хоккей отличный, но ситуация с омикроном неутешительна. Мы предпочли закончить турнир сейчас, будем разрабатывать предложение для всех федераций с новыми датами", — рассказал Тардиф.

Ранее информационный портал "Комментарии" рассказывал о МЧМ-2021: неожиданные сенсации и проклятый коронавирус.


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Источник: https://xsport.ua/hockey_s/
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