Победные серии, анализ бросков и многое другое: итоги первой трети чемпионата ХСУ

В хоккейной Суперлиге Украины, стартовавшей в декабре, прошло уже 10 туров регулярного чемпионата. В ходе матчей определились первые лидеры — как среди команд, так и среди игроков, прошумели громкие сенсации и яркие матчи, рекорды и сумасшедшие на голы встречи. Об итогах первой трети регулярного чемпионата ХСУ сообщает hsl.com

Украинская хоккейная Суперлига - фото hsl.com.ua





Первое место в турнирной таблицы со 100% результатом занимает "Донбасс", который в 10 матчах набрал максимальны 20 очков. Все матчи дончане выигрывали в основное время, выдав победную серию в 10 матчей.

На втором месте расположилась "темная лошадка" чемпионата — киевский СК "Сокол". Команда, собранная в рекордно короткие сроки, смогла обыграть 4 из 5 своих соперников в чемпионате, выдала победную серию в 5 матчей и с 14 очками заняла второе место в турнирной таблице. На счету киевлян после 10 встреч — 7 побед и 3 поражения.

Третью строчку после 10 матчей чемпионата хоккейной Суперлиги Париматч занял "Мариуполь". Команда Сергея Витера выиграла 6 матчей (1 — в овертайме) и уступила в 4 встречах, набрав 12 очков.

Четвертую строку в турнирной таблице занял "Краматорск", который после 5 побед и 5 поражений (все в основное время), набрал 10 очков.

За "Краматорском" в турнирной таблице идет "Белый Барс", который выиграл два матча (оба у "Альтаира"), а также потерпел 8 поражений (одно из которых в овертайме). Таким образом, белоцерковский клуб набрал 5 очков со старта сезона.

Замыкает турнирную гонку молодой коллектив "Альтаира", который пока еще ждет свою первую победу в сезоне 2021/22 хоккейной Суперлиги Париматч.

Броски и шайбы:

В текущем розыгрыше хоккейной Суперлиги Украины команды забросили 199 шайб. Единственной командой, которая на данном этапе чемпионата перешагнула отметку в 50 заброшенных шайб, стал "Донбасс". Юбилейный гол дончане отправили в ворота киевского СК "Сокол".

Заброшенные шайбы в сезоне 2021/22:

"Донбасс" — 10 матчей, 50 шайб;

СК "Сокол" — 10 матчей, 41 шайба;

"Мариуполь" — 10 матчей, 38 шайб;

"Краматорск" — 10 матчей, 35 шайб;

"Белый Барс" — 10 матчей, 20 шайб;

"Альтаир" — 10 матчей, 15 шайб.

Если говорить о статистике бросков, то "Донбасс" совершил 421 бросок в створ ворот противника. Таким образом, дончане забрасывают каждую 8-ю шайбу в ворота противников. И если бросают дончане фактически со всей зоны защиты противника, то забивает донецкая команда чаще всего с пятака.

Больше всего бросков среди игроков "Донбасса" совершил Андей Сигарёв — на его счету 50 бросков в створ ворот противников.

СК "Сокол" в 10 матчах совершил 342 броска и также реализовывал каждый 8 шанс у ворот своих оппонентов. Чаще всего у киевлян в створ ворот противника бросал опытный защитник Сергей Дорофеев — на его счету 47 попыток.

Бросает команда Олега Микульчика чаще всего из левого и правого кругов вбрасывания, а также пробует свои силы на пятаке. Именно поэтому, чаще всего СК "Сокол" забрасывал именно с пятака, а также левого круга вбрасывания, еще три гола киевляне смогли забросить от синей линии.

"Мариуполь" в 10 матчах совершил 350 бросков, реализовав каждую 9-ю попытку. Бросают "чайки" чаще всего с пятака и правого круга вбрасывания и именно из этих зон забили большиснтво своих голов.

Самым бросающим игроком "Мариуполя" за прошедшие 10 поединков стал Сергей Твердохлебов, который смог попробовать удачу у ворот противников 48 раз.

385 раз по воротам противника бросал "Краматорск" и смог довести до победного каждую 11-ю попытку. Чаще всего у краматорчан бросал Николай Столяренко — 42 попытки. Команда Олега Тимченко очень активна в плане бросков и пробует свои силы со всех зон, проверяя надежность голкипера. Тем не менее, большинство шайб "Краматорск" забросил с пятака.

"Белый Барс" совершил 237 попыток прошить ворота оппонентов, реализовав при этом каждый 11-й гол. Больше всего бросает у "барсов" капитан Владислав Куцевич, который записал в свой актив 32 броска в створ ворот противника.

И хоть бросает коллектив Константина Буценко со всех точек в зоне защиты противника, но почти все свои голы белоцерковцы забили с пятака. Причем большинство из этих голов залетели в ворота низом — под щитками голкиперов.

"Альтаир" пытался отличиться в воротах оппонентов 230 раз, но реализовать смог лишь каждую 15-ю попытку. Больше всего у дружковчан бросает Илья Коренчук — 55 бросков и отрыв на 22 пункта от ближайшего преследователя.

"Альтаир" много бросает по воротам противника из средней зоны, однако ближе к правому кругу вбрасывания, а также работает на добивании на пятаке. И именно с добивания на пятаке дружковцы чаще всего отправляли шайбы в ворота оппонентов.

Самые результативные игроки

Лидеры определились не только среди команд, но и среди хоккеистов. Поэтому топ-5 лучших нападающих сезона выглядит таким образом:

Александр Пересунько ("Донбасс") — 10 матчей, 18 (7+11) очков;

Андрей Сигарёв ("Донбасс") — 9 матчей, 15 (9+6) очков;

Виктор Шахворостов (СК "Сокол") — 10 матчей, 15 (7+8) очков;

Сергей Мельников (СК "Сокол") — 10 матчей, 13 (9+4) очков;

Павел Медведев ("Донбасс") — 9 матчей, 11 (5+6) очков.

Отметим, что Александр Пересунько является автором первого хет-трика в хоккейной Суперлиге Украины, а Андрей Сигарёв, который лидирует в топе бомбардиров чемпионата, оформил самый быстрый хет-трик в истории ХСУ.

Самым результативным защитником текущего сезона является игрок "Донбасса" Филипп Пангелов-Юлдашев. На счету хоккеиста 9 (3+6) очков в 10 матчах.

А по показателю надежности среди защитников в сезоне 2021/22 лидирует хоккеист СК "Сокол" Дмитрий Шуленин — надежность защитника за первую треть чемпионата оценивается в +10.

Рекордные серии:

На старте чемпионата два клуба отметились длинными победными сериями - "Донбасс" и СК "Сокол". Серия дончан еще длится — сейчас донецкий клуб оформил 10 побед подряд, не проиграв ни в одном матче.

СК "Сокол" смог выдать 5-матчевую серию побед, обыграв хотя бы раз все команды чемпионата кроме "Донбасса".

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что стал известен календарь и формат проведение хоккейных соревнований на Олимпиаде-2022.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!