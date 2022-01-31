Украинская хоккейная Суперлига: Битва в Краматорске и сенсация в Броварах



















На выходных, 29-30 января, в хоккейной украинской хоккейной Суперлиге прошли два поединка. Как сообщает hsl.com, в Краматорске местный клуб принимал лидера лиги донецкий "Донбасс", а "Белый Барс" повсюду сыграл с СК "Сокол".

Украинская хоккейная Суперлига - фото hsl.com.ua

"Краматорск" – "Донбасс" 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

В субботу, 29 января, в рамках 18-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Краматорск" принимал "Донбасс".

Первый период прошел при полном преимуществе донецкой команды. Уже на старте игры Виктор Туркин забросил скорую шайбу в ворота Кирилла Кучера. А на экваторе отрезка Дмитрий Даниленко удвоил счет встречи.

Во второй двадцатиминутке "Краматорск" сделал камбек и отыграл две пропущенные шайбы — по голу на свой счет записали Кирилл Градусов, отличившийся в дебютном для себя матче, и Артем Градович. Но дончанам за две минуты до конца периода удалось вернуть себе преимущество в один гол благодаря Павлу Медведеву – 3:2.

Переломный момент в матче произошел в третьем отрезке. На первой же минуте Роман Кобелев совершил счет 4:2. А в конце – Виктор Туркин поставил голевую точку – 5:2.





Шайбы: 0:1 Туркин (Жульдиков), 03:46; 0:2 Даниленко (Медведев, Туркин), 10:28; 1:2 Градусов (Мальцев), 25:26; 2:2 Градович (Бабрусев), 28:37; 2:3 Медведев (Спруктс, Пангелов-Юлдашев, бол.), 38:00; 2:4 Кобелев (Морозов), 40:58; 2:5 Туркин (Спруктс, Пересунько, бол.), 53:43;

"Краматорск": Кучер (Трус); Ваулин – Бердникс, Мальцев – Бабрусев, Афанасьев (А) – Фирсов, Суховольский – Кругляков; Жвачкин (А) – Семочкин – Столяренко (К), Градусов – Кобильник – Градович, Тимченко – Калинич – Целогородцы, Средницкий – Сирченко – Дуюн.

"Донбасс": Макаров (Петров); Пангелов-Юлдашев (А) – Соколовский, Кобелев – Жульдыков, Андрюшек – Таран, Галыгин; Сигарев – Бирюков – Захаров, Морозов – Спруктс – Пересунько, Медведев – Туркин (А) – Даниленко, Разумов.

СК "Сокол" — "Белый Барс" 5:6 ОТ (3:2, 2:2, 0:1, 0:1)

В воскресенье, 30 января, в Броварах в рамках 16-го тура хоккейной Суперлиги Париматч СК "Сокол" принимал белоцерковский "Белый Барс".

"Барсы" показали свое настроение взять очки в матче с СК "Сокол". Уже на второй минуте первого периода Владимир Алексюк распечатал ворота Артура Оганджаняна. Однако киевляне смогли быстро не только сравнять счет, но и выйти вперед с преимуществом в две шайбы – голы на свой счет записали Роман Халиков, Тигран Манукян и Иван Биляков. Однако белоцерковцы еще до конца первой двадцатиминутки смогли отыграть одну шайбу – счет до минимальных 2:3 сократил Владислав Брага.

Во втором периоде киевляне снова вернули себе преимущество в две шайбы благодаря голу Александра Панкова. После четвертой пропущенной шайбы "барсы" перехватили инициативу и показали характер – Дмитрий Попережай и Юрий Качан сравняли счет на табло в Броварах. Однако к концу второго отрезка встречи СК "Сокол" реализовал большинство и сделал счет 5:4 в свою пользу.

Более 10 минут в третьем периоде команды отыграли на встречных курсах, пытаясь сменить счет на табло. И под занавес периода это произошло у "Белого Барса", который усилиями Валентина Никонорова во второй раз в матче вернул на табло паритет. До конца основного времени клубы так и не смогли определить победителя, переведя матч в овертайм.

Дополнительно судьбу победителя матча принял штрафной бросок в исполнении Дмитрия Попережая. Хоккеист обыграл голкипера киевлян и принес сенсационную победу своей команде.





Шайбы: 0:1 Алексюк (Семенов, Зинченко), 01:52; 1:1 Халиков (Марченко), 03:54; 2:1 Манукян (Беляков, Швецов, меньш.), 08:45; 3:1 Биляков (Швецов), 16:01; 3:2 Брага (Кочан), 16:35; 4:2 Панков (Шехворостов, Мицкевич), 23:21; 4:3 Попереживай, 33:54; 4:4 Кочан (Зинченко), 34:25; 5:4 Мицкевич (Панков, Шахворостов, более.), 38:49; 5:5 Никоноров (Семенов, Говорушко), 55:33; 5:6 Попереживай (штраф.бросок), 62:27;

СК "Сокол": Оганджанян (Яковлев с 34:25); Мицкевич – Халиков, Амиров – Петрухно (К), Дорофеев (А) – Фроленко; Шахворостов – Собченко – Панков, Мельников – Иванов – Марченков, Манукян – Биляков – Швецов, Олейник – Хирса.

"Белый Барс": Полгородник (Квасенко); Кулишов – Наливайко, Алексюк (А) – Шистеров, Грицюк – Селин, Собко – Зинченко; Говорушко – Куцевич (К) – Никоноров, Попережай – Семенов – Геворкян, Брага – Кочан – Маландин, Удовиченко, Курах.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о статистике экватора чемпионата хоккейной Суперлиги Украины.





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