Трагедия, из-за которой был отменен чемпионат мира по фигурному катанию: причина так и не установлена

В феврале 1961 года, в Чехословакии проходил чемпионат мира по фигурному катанию.

Крушение "Боинга 707" - фото из открытых источников

Увы, но одна из сборных, которая должна была, также, принимать участие, не смогла добраться до места соревнований.

15 февраля, при приземлении в Брюсселе потерпел крушение "Боинг 707" со сборной США на борту. Самолет с 61 пассажиром и 11 членами экипажа вылетел из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

К сожалению, в авиакатастрофе погибли все члены экипажа и пассажиры (а также еще один человек на месте падения самолета), 34 человека из них были членами делегации США — официальными лицами, тренерами, фигуристами, членами их семей и друзьями. Сборная должна была затем из Брюсселя проследовать в Прагу (Чехословакия) на чемпионат мира.

Версия трагедии

По одной из версий, трагедия произошла из-за того, что посадочная полоса, на которую должен был сесть лайнер, вдруг оказалась занята другим самолетом. Пилоты вынуждены были выполнять сложный маневр, а затем разворачивать машину на 360 градусов. И вот, во время этого воздушное судно вдруг потеряло управление и рухнуло примерно в двух километрах от аэропорта на окраине деревни Берг. Тут же, после падения самолет загорелся и разлетелся на куски.

В составе делегации находились фигуристы-одиночники Брэдли Лорд, Грегори Келли, Дуглас Рэмси, Лоуренс Оуэн, Стефани Уэстерфельд и Род Ли Михельсон; дуэты Ила Рэй Хедли и Рэй Хедли-младший, Лори Джин Хикокс и Уильям Холмс Хикокс, Мэрибел Оуэн и Дадли Ричардс; танцевальные пары Диана Шерблум и Ларри Пирс, Дона Ли Карриер и Роджер Кэмпбелл, Патрисия Динеен и Роберт Динеен; тренеры Эди Шолдан, Мэрибел Винсон-Оуэн, Дэн Райан, Уильям Кипп, Уильям Своллендер; судьи Гарольд Хартшорн, Эдвард Лемер, Уолтер С. Пауэлл, а также менеджер сборной Дин МакМин.

Международная федерация фигурного катания в знак скорби по погибшим приняла решение отменить проведение чемпионата мира 1961 года.

Информационный портал сообщал, что 14 лет назад случилась одна из самых страшных травм в истории хоккея.

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