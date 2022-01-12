Стала известна пятерка украинских биатлонистов, которые примут участие в мужской гонке в Рупольдинге

В четверг, 13 января, в немецком Рупольдинге продолжится шестой этап Кубка мира по биатлону. В этот раз на старт спринтерской гонки выйдут мужчины. Как передает suspilne.media, всего на старт заявлено 116 биатлонистов.

Гонка в Рупольдинге - фото из открытых источников

Кстати, этот спринт станет вторым стартом после женского, лучшим результатом которого среди украинок стало 37-е место Юлии Джимы.

Стало известно, кто примет участие среди мужчин в составе сине-желтых. По сравнению с предыдущим этапом Кубка мира в Обергофе перемен не произошло – на старт выйдут те же пять спортсменов.

В мужском спринте Украина будет представлена в следующем составе спортсменов: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал и Артем Тищенко.

Откроет гонку в составе сборной Украины Дмитрий Пидручный. Спортсмен попал в первую стартовую группу под 11-м стартовым номером. Кроме него, в первой группе стартует и Антон Дудченко (29-й номер).

Во вторую стартовую группу попали Артем Прима и Богдан Цимбал, получившие 61-й и 67-й номера соответственно. Последним среди украинцев гонку будет начинать Артем Тищенко, у него 110 номер.

11. Дмитрий Подручный

29. Антон Дудченко

61. Артем Прима

67. Богдан Цымбал

110. Артем Тищенко

Сборная Норвегии будет представлена в нем неосновным составом – все представители мужской команды, попавшие в список на Олимпиаду-2022, будут пропускать этап.

Учитывая отсутствие норвежцев, большинство претендентов на победу в спринте находятся в первой стартовой группе. Швед Себастьян Самуэльссон – под четвертым стартовым номером, россиянин Александр Логинов – под шестым, а французы Эмильен Жаклен и Кантен Фийон-Майе будут начинать гонку рядом – 16-й и 17-й номера.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал, что украинские биатлонисты совершили сенсацию на Кубке мира в Обергофе.

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