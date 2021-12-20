Сенсационное заявление руководства НХЛ касательно зимней олимпиады в Китае 2022

В ближайшие дни Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с Ассоциацией игроков НХЛ (НХЛПА) официально объявят об отказе от участия игроков лиги в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. По сообщению XSPORT, после ряда переносов матчей НХЛ из-за бушующего за океаном штамма коронавируса "Омикрон", североамериканские инсайдеры говорят об этом, как о свершившемся факте. Скорее, официальное объявление не будет отложено до 10 января – крайнего срока отказа от поездки в Пекин для НХЛ без финансовых последствий, – а будет сделано в ближайшие 48 часов.



Хоккеисты НХЛ - фото с NHL.com

В последние недели слухи об этом ходили весьма активно, а возможный отказ готовился шаг за шагом. И если после объявления жесточайших карантинных правил в Пекине и пресс-конференции Гэри Бэттмена была надежда, что лига отдаст решение на усмотрение отдельных игроков, то после лавины попавших в COVID-протокол игроков все сомнения были развеяны – решение будет централизованным и не в пользу поездки в Китай.

Для международного хоккея это катастрофа. В последний раз на этом уровне все сильнейшие игроки собирались в 2016 году на Кубке мира, и если этот турнир не будет возрожден в ближайшие годы, то шанс увидеть всех сильнейших в деле на одном турнире будет только на Олимпиаде-2026.

Хоккей как вид спорта от пропуска еще одной Олимпиады после отсутствия НХЛ-вцев в Пхенчхане потеряет очень много – начиная от поддержки спонсоров и заканчивая зрительским интересом. Тем более, что Китай в последние годы был одним из главных рынков для НХЛ.

Отдельная тема – это отсутствие возможности сыграть на Олимпиаде для целого поколения талантливых игроков. Большинство звезд современной НХЛ в 2014 году, когда проводились последние Олимпийские игры с участием игроков из заокеанской лиги, еще не были даже задрафтованы в НХЛ, не говоря уже об обретении своих нынешних статусов. Без Олимпиады невозможно попадание в столь желанный для многих "Тройной золотой клуб". Да и что там – многие из звезд хоккея выбрали этот вид спорта из-за того, что когда-то в детстве мечтали сыграть на Олимпиаде – турнире, который они видели по телевизору.

Ранее, информационный портал "Комментарии" рассказывал о том, что Украинская хоккейная Суперлига просит Бубку и Гутцайта разобраться в конфликте с Федерацией хоккея.









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