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Сборная Украины по биатлону определилась со стартом – письмом женского спринта на Кубок мира

В составе сборной есть две смены

сегодня, 22:15
Автор:

Олег Терещенко
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В среду, 12 января, в немецком Рупольдинге состоится шестой этап Кубка мира по биатлону. Как сообщает suspilne.media, все начнется женской спринтерской гонкой. Этот старт будет одним из последних при определении составов на Олимпиаду для сборных, еще не сделавших своего выбора. Всего на старт женского спринта заявлено 112 биатлонисток.

Сборная Украины по биатлону определилась со стартом – письмом женского спринта на Кубок мира

Кубок мира по биатлону в немецком Рупольдинге - фото из открытых источников

На завтрашние соревнования заявлено пять украинок, по сравнению с предыдущим этапом Кубка мира произошло две замены: Анастасия Меркушина и Ирина Петренко заменят Ольгу Абрамову и Екатерину Бех (они будут обе стартовать на Кубке IBU).

Также в гонке будут стартовать Валентина Семеренко, Юлия Джима и Дарья Блашко – они начнут гонку в первой и второй стартовой группе.

Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец также анонсировал, что в Рупольдинге вернется Елена Белосюк. Однако в заявку на спринт она не попала, поэтому единственная гонка, где украинка может стартовать — эстафета.

Итак, старт-лист спринта выглядит так:

15. Валентина Семеренко

39. Юлия Джима

45. Дарья Блашко

68. Ирина Петренко

107. Анастасия Меркушина

Большинство лидеров сезона будут стартовать в первой-второй стартовой группе. Норвежка Марте Олсбю Ройзеланд начнет гонку под 27-м номером, шведка Эльвира Эберг – 39-м.

Белоруска Динара Алимбекова будет стартовать сразу за Джимой, под 40-м номером. А ее партнерша по команде, Анна Сола, после пропуска преследования в Обергофе вернется на спринт в Рупольдинге – третий стартовый номер.

Также в Рупольдинге вернется Тирилл Экгофф, у нее 12-й стартовый номер. Среди поздних номеров – Стена Нильссон, которая начнет гонку 74-м.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что украинские биатлонисты совершили сенсацию на Кубке мира в Обергофе.


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Источник: https://suspilne.media/196913-start-list-na-zinocij-sprint-sostogo-etapu-kubka-svitu-z-biatlonu-koli-startuut-ukrainki/
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