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Сборная Украины по биатлону определилась с составом на пятый этап Кубка мира

В состав вошли пять женщин и шесть мужчин

сегодня, 19:35
Автор:

Олег Терещенко
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Сборная Украины по биатлону определилась со списком спортсменов, которые выступят на пятом этапе Кубка мира в немецком Обергофе.

Сборная Украины по биатлону определилась с составом на пятый этап Кубка мира

Сборная Украины по биатлону - фото из ФБУ

Как сообщает champion.com.ua, состав сборной Украины на этап Кубка мира в Обергофе:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Тарас Лесюк.

Женщины: Юлия Джима, Дарья Блашко, Валентина Семеренко, Ольга Абрамова, Екатерина Бех

Международный союз биатлонистов (IBU) утвердил изменение расписания пятого этапа Кубка мира, которое пройдет на этой неделе в немецком Обергофе.

Следует отметить, что из-за теплой погоды и прогнозируемого дождя в четверг, мужской спринт перенесен на пятницу, 7 января в 11:30 по местному времени. Расписание других гонок остается неизменным.

Заметим, что в канун Нового Года, в Персьюте, отбыла Рождественская гонка. Украину представляли Юлия Джима и Дмитрий Пидручный, которые финишировали на 8-й строчке.

Победу одержала австрийская пара Лиза-Тереза Гаузер и Феликс Ляйтнер. Вторую позицию заняла российская пара Евгения Буртасова/Матвей Елисеев, тройку заперли Маркета Давидова и Михал Крчмарж.

Рождественская гонка

1. Австрия (Лиза Тереза Гаузер/Феликс Ляйтнер, 7 2)

2. Россия (Евгения Буртасова/Матвея Елисеева, 5 3) 56.8

3. Чехия (Маркета Давидова/Михал Крчмаж, 85) 59.7

...

8. Украина (Юлия Джима/Дмитрий Подручный, 7 13) 2:27.0

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Источник: https://champion.com.ua/biathlon/2022/01/04/891601/zbirna-ukrayiny-nazvala-sklad-na-etap-kubka-svitu-v-oberhofi
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