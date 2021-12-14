Сборная Украины U-20 с неожиданным результатом завершила поединок против Японии на чемпионате мира в Таллине

Во вторник, 14 декабря, в Таллинне состоялся поединок второго тура молодежного Чемпионата мира по хоккею. Сборная Украины встречалась со своими сверстниками из Японии. К сожалению, подопечные Бобкина проиграли со счётом 1:3.

Сборная Украины U-20 - фото с УХСЛ

Сам матч показался очень вязким и с меньшим количеством голевых моментов. Украинцы первыми пропустили по ошибке Челоча. Во втором периоде команды обменялись забитыми голами. Поначалу японцы удвоили результат. Затем, за минуту до конца двадцатиминутки "сине-желтые" смогли сократить счет в матче.

В заключительной части поединка украинцы могли сравнять цифры на табло, но не использовали свой шанс, играя четыре минуты в большинстве. В результате за десять секунд до конца встречи японцы забросили третью шайбу, подведя итоговый счет до 3:1, в свою пользу.

Следует отметить, что в первом матче Чемпионате мира "сине-желтые" обыграли сборную Эстонию 7:2.

После двух игр сборная Украины имеет в своем активе одну победу и поражение.

Следующий свой матч украинцы сыграют в среду. Их соперником станет сборная Франция. Начало встречи в 16:30.

Украина – Япония – 1:2 (0:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – Уэно (Андо, Цуцуми), 13:26. 0:2 – Ова (Мурасе, Сато, – более.), 24:52. 1:2 – Симчук (Гончаренко, Коржилецкий), 39:19. 1:3 — Цуцуми (и.у.), 59:50

Украина: Кубрицкий; Мужчина – Дахновский, Гребеник – Пономаренко, Евтухов – Пайчук, Филимонов; Коржилецкий – Симчук – Гончаренко, Трахт – Шаповалов – Бородай, Панасенко – Царковский – Сушков, Ткач – Варава – Грабовецкий. Тренер – Александр Бобкин

Япония: Тамура; Немото – Сасанака, Токо – Ова, Касаи – Такагаши, Такасаки; Морита – Окубо – Гамано, Цуцуми – Андо – Уэно, Сато – Мурасе – Танеичи, Сасанума, Нишиваки. Тренер – Ришар Карьер

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