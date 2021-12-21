Что из себя представляют соперники сборной Украины по Лиге наций: Шотландия, Ирландия и Армения

В четверг, 16 декабря, сборная Украины во главе с Александром Петраковым узнала, кто станет ее соперником в новом сезоне Лиги наций. Вместе с ней в группе 1 в Лиге В будут играть сборные Шотландии, Ирландии и Армении. Как сообщает prsport.net, у каждого из соперников сборной Украины в сезоне 2022/2023 в Лиге наций есть свои сильные и слабые стороны.

Лига наций - фото с открытых источников

Шотландия

По мнению экспертов — это именно тот соперник, который может сборной Украине спутать шансы и главный конкурент "сине-желтых" в этом турнире Британцы весьма организованна, и сейчас она переживает один из лучших периодов. Впервые у них есть реальный шанс попасть на чемпионат мира, и играть эта сборная также будет против Украины.

Сильные стороны

В составе шотландской сборной есть ряд очень и очень сильных футболистов, которые играют в АПЛ. Речь о Энди Робертсоне из "Ливерпуля" (главная звезда сборной), Скотте Мактомини из "МЮ", Киране Тирни из "Арсенала", Джоне Макгинне из "Астон Виллы" и Че Адамсе из "Саутгемптона".

Слабые стороны

Но не все футболисты сборной Шотландии настолько хороши. К примеру, у нее проседают атакующие позиции, центр обороны и правый фланг. Поэтому игра этой сборной всегда далека от стабильности. К другим ее проблемам можно отнести трудности с креативом в игре – часто шотландцы предсказуемы для соперника.

Ирландия

Со сборной Ирландии Украины никогда не играла – ни официальные, ни товарищеские матчи. Сильные стороны

Сильной стороной этой сборной можно считать лишь наличие в ее составе большого количества молодежи, но это одновременно и ее недостаток. Фундаментом команды является тройка защитников Коулмэн — Даффи – Иган.

Слабые стороны

У Ирландии большая проблема с кадровым потенциалом. Из всех ее игроков только 2 играют в АПЛ, остальные не могут похвастаться такими достижениями.

Армения.

Из всех соперников, которые достались сборной Украины, именно Армения больше всех может удивить на поле.

Главная надежда сборной – это ее тренер, опытный специалист Хоакин Капаррос, который большую часть своей карьеры провел в Примере.

Слабые стороны

У команды есть трудности в игре, так как сборная до сих пор не смогла стать крепким и сплоченным коллективом. Именно поэтому армяне проиграли квалификацию на ЧМ-2022, хотя в их составе есть и Мхитарян, и Адамян из "Хоффенхайма", и Селараян из МЛС.

Главной звездой этой сборной до сих пор является 33-летний Генрих Мхитарян. И он своей игрой оправдывает это звание, в каждом матче выкладываясь на поле на все 100%.

Но у украинской сборной положительная динамика встреч с армянами, что не может не радовать – Украина 5 раз выигрывала и 3 раза играла в ничью.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что в матче 1/32 финала Кубка Франции произошло несчастье : поединок между командами был остановлен.





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