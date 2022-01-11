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Стал известен календарь и формат проведение хоккейных соревнований на Олимпиаде-2022

Участие примут 12 сборных

сегодня, 18:35
Автор:

Олег Терещенко
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С 9 по 20 февраля в Пекине (в рамках Зимних Олимпийских игр) состоятся хоккейные баталии с участием двенадцати сборных. По сообщению hsl.com, восемь из них – лучшие по версии Международной федерации хоккея после ЧМ-2020 (Финляндия, ОКР, Чехия, Швеция, Швейцария, США, Канада и Германия). Три сборных, которые прошли олимпийскую квалификацию (Латвия, Словакия и Дания), а также Китай, как страна-хозяйка игр.

Стал известен календарь и формат проведение хоккейных соревнований на Олимпиаде-2022

Хоккей на Олимпиаде - фото из открытых источников

Все команды распределены по группам:

Группа А: Китай, США, Германия и Канада;

Группа В: ОКР, Чехия, Дания и Швейцария;

Группа С: Латвия, Швеция, Словакия и Финляндия.

Согласно формату турнира, в четвертьфинал выйдут победители групп и сборная, показавший лучший результат среди команд, не занявших первые места в группах. Остальные 8 команд за выход в четвертьфинал играют в квалификационном раунде, пары которого формируются по принципу самый высокий с наименьшим в общем рейтинге.

Групповой этап

1-й тур

9 февраля, среда

10:40 Группа В. ОКР – Швейцария

15:10 Группа В. Чехия – Дания

10 февраля, четверг

06:15 Группа С. Швеция – Латвия

10:40 Группа С. Финляндия – Словакия

15:15 Группа А. США – Китай

15:15 Группа А. Канада – Германия

2-й тур

11 февраля, пятница

06:15 Группа В. Дания – ОКР

10:45 Группа В. Чехия – Швейцария

10:45 Группа С. Швеция – Словакия

15:15 Группа С. Латвия – Финляндия

12 февраля, суббота

06:15 Группа А. Канада – США

10:45 Группа А. Германия – Китай

3-й тур

15:15 Группа В. ОКР – Чехия

15:15 Группа В. Швейцария – Дания

13 февраля, воскресенье

07:15 Группа С. Словакия – Латвия

10:45 Группа С. Финляндия – Швеция

15:15 Группа А. Китай – Канада

15:15 Группа А. США – Германия

15 февраля стартуют матчи квалификации плей-офф, 16 февраля пройдут четвертьфиналы, 18 февраля — полуфиналы, 19 февраля состоится матч за третье место на Олимпийских Играх, а победитель определится 20 февраля.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что Международная федерация хоккея приняла неожиданное решение по МЧМ-2022.



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Источник: https://hsl.com.ua/news/stalo-izvestno-raspisanie-muzhskogo-khokkeynogo-turnira-na-oi-2022_67619/
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