Стал известен календарь и формат проведение хоккейных соревнований на Олимпиаде-2022

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Олег Терещенко
С 9 по 20 февраля в Пекине (в рамках Зимних Олимпийских игр) состоятся хоккейные баталии с участием двенадцати сборных. По сообщению hsl.com, восемь из них – лучшие по версии Международной федерации хоккея после ЧМ-2020 (Финляндия, ОКР, Чехия, Швеция, Швейцария, США, Канада и Германия). Три сборных, которые прошли олимпийскую квалификацию (Латвия, Словакия и Дания), а также Китай, как страна-хозяйка игр.
Хоккей на Олимпиаде - фото из открытых источников
Группа А: Китай, США, Германия и Канада;
Группа В: ОКР, Чехия, Дания и Швейцария;
Группа С: Латвия, Швеция, Словакия и Финляндия.
Согласно формату турнира, в четвертьфинал выйдут победители групп и сборная, показавший лучший результат среди команд, не занявших первые места в группах. Остальные 8 команд за выход в четвертьфинал играют в квалификационном раунде, пары которого формируются по принципу самый высокий с наименьшим в общем рейтинге.
1-й тур
9 февраля, среда
10:40 Группа В. ОКР – Швейцария
15:10 Группа В. Чехия – Дания
10 февраля, четверг
06:15 Группа С. Швеция – Латвия
10:40 Группа С. Финляндия – Словакия
15:15 Группа А. США – Китай
15:15 Группа А. Канада – Германия
2-й тур
11 февраля, пятница
06:15 Группа В. Дания – ОКР
10:45 Группа В. Чехия – Швейцария
10:45 Группа С. Швеция – Словакия
15:15 Группа С. Латвия – Финляндия
12 февраля, суббота
06:15 Группа А. Канада – США
10:45 Группа А. Германия – Китай
3-й тур
15:15 Группа В. ОКР – Чехия
15:15 Группа В. Швейцария – Дания
13 февраля, воскресенье
07:15 Группа С. Словакия – Латвия
10:45 Группа С. Финляндия – Швеция
15:15 Группа А. Китай – Канада
15:15 Группа А. США – Германия
15 февраля стартуют матчи квалификации плей-офф, 16 февраля пройдут четвертьфиналы, 18 февраля — полуфиналы, 19 февраля состоится матч за третье место на Олимпийских Играх, а победитель определится 20 февраля.
Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что Международная федерация хоккея приняла неожиданное решение по МЧМ-2022.
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