Определились лучшие биатлонисты Кубка мира: гонка в Гохфильцене стала третьим этапом

С 10 по 12 декабря в Гохфильцене прошел третий этап Кубка мира по биатлону. Спортсмены определяли лучших в спринтах, преследованиях и эстафетах.

Биатлонисты - фото с открытых источников

Выступление украинцев

Как передает suspilne.media, этот этап стал также последним в календарном году для основы мужской сборной Украины – команда будет пропускать последний этап в Анси, отправится на сбор в Италию.

К сожалению, за эти стартовые три этапа сине-желтые так и не попали в финальные ТОП-10 в личных гонках. Лучшие результаты – это попадание в двадцатку сильнейших. На последнем этапе это удалось сделать Приме, Подручному, Джиме и Белосюку.

Что касается украинок, то в эстафете они значительно улучшили свой результат, финишировав пятыми.

В самом зачете – мужчины снизили свои показатели и оказались на седьмом месте, а женщины наоборот – поднялись на восьмую строчку.

Результаты лидеров

Если говорить за гонки преследований, то у мужчин первое место завоевал Кантен Фийон Майе, вырвавший победу у Йоханнеса Кюна благодаря лучшей стрельбе на последнем огневом рубеже. Третье место досталось Себастиану Самуэльсону.

Женщина судьба золота определилась на последних метрах дистанции. Марти Олсбю Ройзелан смогла догнать Анну Солу и завоевала первое место. Несмотря на то, что обладательница серебра имела преимущество больше, чем за одну минуту.

ТОП-5 зачета

Среди мужчин:

1. Самуэльссон (Швеция) – 250 очков, 2. Жаклен (Франция) – 243 очка, 5. Кристиансен (Норвегия) – 225 очков, 4. Фийон Майе (Франция) – 212 очков, 5. Т.

Среди женщин:

1. Олсбю Ройзеланн (Норвегия) – 276 очков, 2. Сола (Беларусь) – 238 очков, 3. Алимбекова (Беларусь) – 237 очков, 4. Э. Эберг (Швеция) – 219 очков, 5. Гаузер (Ав

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