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"Мариуполь" совершил победный камбэк в игре против "Альтаира"

Илья Коренчук поздравил сам себе с Днем Рождения

сегодня, 21:00
Автор:

Олег Терещенко
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В четверг, 13 января, в Дружковке в рамках 13-го тура украинской хоккейной Суперлиги сошлись "Альтаир" и "Мариуполь".

"Мариуполь" совершил победный камбэк в игре против "Альтаира"

"Мариуполь" - "Альтаир" - фото из УХС

Как сообщает hsl.com, первая двадцатиминутка проходила за преимуществом хозяев площадки. Несмотря на то, что "Мариуполь" старался проводить позиционные атаки — "Альтаир" ловил их на контратаках. И одна из них дала свои плоды - Илья Коренчук поздравил себя с Днем рождения и открыл счет в матче. На первый перерыв команды отправились с минимальным преимуществом хозяев. 

На второй период, после пропущенного гола, "стальные чайки" вышли более сконцентрированными и заряженными, что сходу вылилось в заброшенные шайбы — сначала на пятой минуте в воротах Богдана Дьяченко расписался Владислав Бойко, а спустя 7 минут с передачи того же 95-го номера "Мариуполя" отличился Элиезер Щербатов, выведя свой клуб вперед.  

Большую часть третьей двадцатиминутки встречи команды отыграли без заброшенных шайб и только после экватора периода "Мариуполь" сломил сопротивление "Альтаира" и отличился еще раз — дубль оформил Владислав Бойко, принеся сложную победу своей команде. 

"Альтаир" — "Мариуполь" 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 Коренчук (Буценко), 13:58; 1:1 Бойко (Казаковцев, Алексеев), 25:08; 1:2 Щербатов (Бойко), 32:41; 1:3 Бойко (Казаковцев, Твердохлебов), 54:16;

"Альтаир": Дьяченко (Печорин); Игнатенко — Реснянский, Мельник — Раскин, Бортников — Терёшин, Кобиков; Коренчук (А) — Буценко (К) — Кочетков, Трандафилов (А) — Крикля — Сидоренко, Яйлов — Дубский — Луговой, Данфорт — Олейник — Ханенко.

"Мариуполь": Дуве (Трифонов); Декало — Лысенко, Алексеев — Олендаренко, Филимонов — Кудряшов, Зуев; Казаковцев (А) — Твердохлебов — Бойко, Милёхин — Мазур (К) — Щербатов (А), Чердак — Янишевский — Тютченко, Коваленко — Ружников — Костиков.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал об итогах первой трети чемпионата ХСУ.


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Источник: https://hsl.com.ua/news/dubl-boyko-prines-pobedu-mariupolyu-v-matche-s-altairom_67771/
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