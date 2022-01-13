"Мариуполь" совершил победный камбэк в игре против "Альтаира"

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Олег Терещенко
В четверг, 13 января, в Дружковке в рамках 13-го тура украинской
хоккейной Суперлиги сошлись "Альтаир" и "Мариуполь".
"Мариуполь" - "Альтаир" - фото из УХС
Как сообщает hsl.com, первая двадцатиминутка проходила за преимуществом хозяев
площадки. Несмотря на то, что "Мариуполь" старался проводить позиционные атаки
— "Альтаир" ловил их на контратаках. И одна из них дала свои плоды - Илья
Коренчук поздравил себя с Днем рождения и открыл счет в матче. На первый
перерыв команды отправились с минимальным преимуществом хозяев.
На второй период, после пропущенного гола, "стальные чайки" вышли более
сконцентрированными и заряженными, что сходу вылилось в заброшенные шайбы —
сначала на пятой минуте в воротах Богдана Дьяченко расписался Владислав
Бойко, а спустя 7 минут с передачи того же 95-го номера "Мариуполя" отличился Элиезер Щербатов, выведя свой клуб вперед.
Большую часть третьей двадцатиминутки встречи команды отыграли без заброшенных
шайб и только после экватора периода "Мариуполь" сломил сопротивление "Альтаира" и отличился еще раз — дубль оформил Владислав Бойко, принеся
сложную победу своей команде.
"Альтаир" — "Мариуполь" 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Шайбы: 1:0 Коренчук (Буценко), 13:58; 1:1 Бойко (Казаковцев,
Алексеев), 25:08; 1:2 Щербатов (Бойко), 32:41; 1:3 Бойко
(Казаковцев, Твердохлебов), 54:16;
"Альтаир": Дьяченко (Печорин); Игнатенко — Реснянский, Мельник — Раскин,
Бортников — Терёшин, Кобиков; Коренчук (А) — Буценко (К) — Кочетков,
Трандафилов (А) — Крикля — Сидоренко, Яйлов — Дубский — Луговой, Данфорт —
Олейник — Ханенко.
"Мариуполь": Дуве (Трифонов); Декало — Лысенко, Алексеев — Олендаренко,
Филимонов — Кудряшов, Зуев; Казаковцев (А) — Твердохлебов — Бойко, Милёхин —
Мазур (К) — Щербатов (А), Чердак — Янишевский — Тютченко, Коваленко — Ружников
— Костиков.
Ранее информационный портал "Комментарии"
сообщал об итогах первой трети чемпионата ХСУ.
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