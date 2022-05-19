Легенда мирового хоккея встретился с украинской детской командой (ФОТО)

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Лиля Воробьева
В Праге легендарный мировой хоккеист Доминик Гашек встретился с юными украинскими хоккеистами, вынужденными выехать в Чехию из-за войны в Украине. Об этом сообщают в Министерстве молодежи и спорта Украины
Доминик Гашек встретился с юными украинскими хоккеистами (фото из открытых источников)
В сообщении говорится, что встреча была инициирована Офисом Президента Украины в рамках программы вступления Украины в Европейский Союз. 57-летний чешский вратарь по кличке Доминатор – олимпийский чемпион-1998 и пятикратный обладатель "Трофея Везины" как лучший голкипер сезона в НХЛ.
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