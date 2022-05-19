Легенда мирового хоккея встретился с украинской детской командой (ФОТО)

В Праге легендарный мировой хоккеист Доминик Гашек встретился с юными украинскими хоккеистами, вынужденными выехать в Чехию из-за войны в Украине. Об этом сообщают в Министерстве молодежи и спорта Украины

Доминик Гашек встретился с юными украинскими хоккеистами (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что встреча была инициирована Офисом Президента Украины в рамках программы вступления Украины в Европейский Союз. 57-летний чешский вратарь по кличке Доминатор – олимпийский чемпион-1998 и пятикратный обладатель "Трофея Везины" как лучший голкипер сезона в НХЛ.

"Доминик Гашек был первым, кто призвал руководство НХЛ заморозить все контракты с российскими игроками. Во время встречи с юными украинскими хоккеистами он подчеркнул, что выступает за отстранение российских атлетов от всех возможных международных спортивных мероприятий. Легендарный голкипер также пообещал содействовать возрождению украинского хоккея в послевоенное время, а пока планирует организовать для украинцев тренировочные кемпы и лоббировать инициативу, чтобы наши игроки не считались легионерами в чешской Экстрализе до тех пор, пока мы не прогоним рашистов из нашей земли и в Украине не воцарится мир", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шевченко и другие легендарные футболисты сыграют в благотворительном матче в поддержку беженцев из Украины. Легендарный украинский футболист и бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко выйдет на поле итальянского стадиона "Сан-Сиро" в качестве игрока. Вместе с ним в матче сыграют несколько легендарных футболистов. Футбольный матч состоится 23 мая. Его организует экс-игрок "Интера" Самюэль Это'О, в футбольном поединке также примут участие Лионель Месси, Жулио Сезар, Хавьер Дзанетти, Франческо Тотти, Пауло Дибала, Андреа Пирло, Филиппо Индзаги, Уэсли Снейдер и другие.







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