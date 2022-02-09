Ровно четыре года назад стартовали зимние Олимпийские игры в Пхенчхане: воспоминание об играх в Азии

Ровно четыре года назад в Пхенчхане стартовали очередные зимние Олимпийские игры – 2018. Южнокорейский город лишь с третьего раза получил такую возможность. Вначале Пхенчхань проиграл Ванкуверу, в 2010. А через четыре года – Сочи. И лишь в 2018 году, с огромным перевесом в голосах, получил признание как хозяйка зимних игр.

Олимпийские игры 2018 - фото из открытых источников

Стоит отметить, что кроме южнокорейцев, претендентами были – французский Анси и Мюнхен. Но, в июле 2011 года во время сессии Международного олимпийского комитета в Дубане, члены всемирной спортивной организации (подавляющим большинством голосов) поддержали азиатов.

В период Белой Олимпиады — 2018 (с 9 по 25 февраля) было разыграно 102 комплекта медалей в пятнадцати дисциплинах — биатлоне, скелетоне, бобслее, хоккее, керлинге, конькобежном спорте, шорт-треке, фигурном катании, горнолыжном спорте, лыжных гонках, лыжном двоеборье, санном спорте, прыжках с трамплина, сноуборде и фристайле.

Увы, но в последнее двадцатилетие не стихают допинговые скандалы, которые, в первую очередь, связаны с российскими спортсменами. Игры в Пхенчхане не стали исключением. К соревнованиям из-за допингового скандала не была допущена сборная России, в них приняли участие "олимпийские атлеты из России", выступавшие в значительно усеченном составе под олимпийским флагом.

Итогом соревнований стал неофициальный командный зачет, на котором первенствовала сборная Норвегии, выигравшая 39 медалей — 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых. Второе место заняла сборная Германии — 31 медаль (14-10-7). Замкнула тройку призеров сборная Канады — 29 медалей (11-8-10).

Стоит отметить, информационный портал "Комментарии" рассказывали о том, когда впервые зимняя Олимпиада состоялась не в Европе.

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