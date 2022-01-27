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Киевский СК "Сокол" совершил камбек в матче хоккейной Суперлиги

Дружковчане открыли счет, но уступили киевскому клубу

сегодня, 21:55
Автор:

Олег Терещенко
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В четверг, 27 января, в рамках 15-го тура хоккейной Суперлиги Париматч СК "Сокол" принимал дружковский "Альтаир".

Киевский СК "Сокол" совершил камбек в матче хоккейной Суперлиги

СК "Сокол" - "Альтаир" - фото из uhl.com

Как сообщает hsl.com, Уже вначале матча гостям удалось открыть счет в игре — свой момент успешно реализовал Никита Буценко. Но, после экватора периода дружковчане потеряли инициативу, и "Сокол" сравнял счет — высший пилотаж контратак в меньшинстве показал Виктор Шахворостов.

Во втором периоде киевляне перебросали своего оппонента из Дружковки со счетом 13:8 и впервые в матче смогли выйти вперед — шайбу в свой актив записал Александр Панков. 

На старте заключительной двадцатиминутки, хазяевам удалось только утвердить свое лидерство — киевляне усилиями Ивана Хирсы, Сергея Дорофеева (дубль), Ильи Собченко и Александра Панкова установил итоговый счет 7:1 на табло. Отметим, что этот матч стал самым результативным в очных встречах "Сокола" и "Альтаира".

СК "Сокол" — "Альтаир" 7:1 (1:1, 1:0, 5:0)

Шайбы: 0:1 Буценко (Коренчук, Кочетков), 05:06; 1:1 Шахворостов (Халиков, Шуленин, меньш.), 16:26; 2:1 Панков (Манукян, Швецов), 22:07; 3:1 Хирса (Халиков, Шуленин), 43:01; 4:1 Дорофеев (Мельников, Амиров), 44:49; 5:1 Дорофеев (Марченков, Панков), 48:53; 6:1 Собченко (Петрухно, Хирса), 49:10; 7:1 Панков (Манукян), 58:08;

СК "Сокол": Яковлев (Теплицкий); Шуленин — Халиков, Мицкевич — Дорофеев, Амиров — Петрухно (К), Моксунен — Фроленко; Костицын (А) — Иванов — Шахворостов, Марченков — Мельников — Беляков, Манукян — Панков — Швецов, Собченко — Хирса — Олейник.

"Альтаир": Дьяченко (Печорин); Игнатенко — Реснянский, Бортников — Раскин, Папуна — Мельник, Терёшин; Коренчук (А) — Буценко (К) — Кочетков, Сидоренко — Крикля — Трандафилов (А), Кобиков — Дубский — Яйлов, Ханенко — Луговой — Данфорт.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о статистики экватора чемпионата хоккейной Суперлиги Украины.



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Источник: https://hsl.com.ua/news/sk-sokol-dobyl-rezultativnuyu-pobedu-nad-alairom_68288/
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