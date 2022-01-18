Горячий парень с опытом выступлений в КХЛ! В атаке СК "Сокол" появилась новая звезда























































Он быстрый, техничный и результативный. Нападающий Тигран Манукян стал самым свежим новичком киевского СК "Сокол" и уже успел отметиться голом в Украинской Хоккейной Суперлиге.

Тигран Манукян - фото из uhl.com

Как сообщает hsl.com, в своем дебютном поединке против белоцерковского "Белого Барса", который "Сокол" проводил в гостях, Тигран забросил вторую шайбу киевлян и помог команде победить (3:0).

Согласно статистическим показателям, Тигран Манукян стал одним из лучших игроков и в составе "Сокола", и в матче в целом. Его индекс InStat – 206.

Тигран уже играл в Украине. В составе "Донбасса" в 2019 году он становился чемпионом нашей страны.

Манукян – воспитанник известной школы омского "Авангарда". Именно там начинался его путь в хоккее. Кстати, родной брат Тиграна Артем – он на год младше форварда "Сокола" – также прошел школу "Авангарда" и сейчас выступает в КХЛ в составе "Адмирала" из Владивостока.

Вот, как братья Манукяны попали в хоккей, об этом рассказал Тигран:

"Хоккей – это папин выбор. Он просто однажды домой принес хоккейную форму и все. Папа пришел домой с двумя баулами, мы сначала не поняли, что это такое, а он сказал – примеряйте. Мы оделись с братом, по квартире начали бегать. А на следующий день папа отвел и записал нас в секцию. Мне было 4, а брату 3".

Родители всегда поддерживали своих сыновей и продолжают активно следить за их карьерой. Конечно же, они смотрели и трансляцию дебютного матча Тиграна в Суперлиге:

"Родители постоянно следят за мной, за моим братом. Даже когда игры в один день. Папа может поехать на арену и смотреть брата игру, а мама остается дома и смотрит трансляцию моей игры" – рассказал Тигран Манукян.

Как и его брат, Тигран также поиграл в КХЛ за "Адмирал", а еще ща свой родной "Авангард".

В послужном списке Манукяна-старшего также значатся пять клубов ВХЛ и один из чемпионата Беларуси.

Пока что свое самое звездное время в карьере Тигран провел в МХЛ, где он феерил в атаке "Омских Ястребов".

По большому счету, он все еще молод – нападающему "Сокола" 24 года – и голоден до побед! У него типичный горячий армянский характер, а еще он жутко не любит проигрывать:

"На площадке я вспыльчивый, в жизни тоже. Стараюсь контролировать себя, держать себя в руках, но иногда бывают ситуации, когда я все-таки могу вспылить на ровном месте". "Принимаю поражения близко к сердцу. Понимаю, что нужно забывать про проигрыш, и уже на следующий день с новыми силами выходить и выигрывать следующий матч". "Я не суеверный человек, но перед каждой игрой трижды перекрещусь, помолюсь немного и вперед!".

Уже в среду 19 января Тигран Манукян впервые сыграет в домашнем матче СК "Сокол". Дебют перед своими болельщиками выпал на игру с непростым соперником – "Краматорском". Начало матча в 19:00!

Ранее, информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что он стал информационным партнером хоккейной Суперлиги Украины.













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