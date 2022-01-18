Горячий парень с опытом выступлений в КХЛ! В атаке СК "Сокол" появилась новая звезда

Рубрики
МЕНЮ
Олег Терещенко
Он быстрый, техничный и результативный. Нападающий Тигран
Манукян стал самым свежим новичком киевского СК "Сокол" и уже успел отметиться
голом в Украинской Хоккейной Суперлиге.
Тигран Манукян - фото из uhl.com
Как сообщает hsl.com, в своем дебютном поединке против
белоцерковского "Белого Барса", который "Сокол" проводил в гостях, Тигран
забросил вторую шайбу киевлян и помог команде победить (3:0).
Согласно статистическим показателям, Тигран Манукян стал
одним из лучших игроков и в составе "Сокола", и в матче в целом. Его индекс InStat
– 206.
Тигран уже играл в Украине. В составе "Донбасса" в 2019 году он становился чемпионом нашей страны.
Манукян – воспитанник известной школы омского "Авангарда". Именно там начинался его путь в хоккее. Кстати, родной брат
Тиграна Артем – он на год младше форварда "Сокола" – также прошел школу "Авангарда" и сейчас выступает в КХЛ в составе "Адмирала" из Владивостока.
Вот, как братья Манукяны попали в хоккей, об этом
рассказал Тигран:
Родители всегда поддерживали своих сыновей и продолжают
активно следить за их карьерой. Конечно же, они смотрели и трансляцию дебютного
матча Тиграна в Суперлиге:
Как и его брат, Тигран также поиграл в КХЛ за "Адмирал", а еще ща свой родной "Авангард".
В послужном списке Манукяна-старшего также значатся пять клубов ВХЛ и один из чемпионата Беларуси.
Пока что свое самое звездное время в карьере Тигран провел в МХЛ, где он феерил в атаке "Омских Ястребов".
По большому счету, он все еще молод – нападающему
"Сокола" 24 года – и голоден до побед! У него типичный горячий армянский
характер, а еще он жутко не любит проигрывать:
"На площадке я вспыльчивый, в жизни тоже. Стараюсь
контролировать себя, держать себя в руках, но иногда бывают ситуации, когда я
все-таки могу вспылить на ровном месте".
"Принимаю поражения близко к сердцу. Понимаю, что нужно
забывать про проигрыш, и уже на следующий день с новыми силами выходить и
выигрывать следующий матч".
"Я не суеверный человек, но перед каждой игрой трижды перекрещусь, помолюсь немного и вперед!".
Уже в среду 19 января Тигран Манукян впервые сыграет в домашнем матче СК "Сокол". Дебют перед своими болельщиками выпал на игру с непростым соперником – "Краматорском". Начало матча в 19:00!
Ранее, информационный портал "Комментарии"
сообщал о том, что он стал информационным партнером хоккейной
Суперлиги Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости