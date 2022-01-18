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Портал "Комментарии" стал информационным партнером хоккейной Суперлиги Украины

Теперь о хоккейной Суперлиге Украины - матчах и всех околохоккейных событиях - можно будет узнать в материалах издания

сегодня, 14:25
Автор:

Станислав Молчанов
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Информационно-аналитический портал Comments.ua стал информационным партнером хоккейной Суперлиги Украины - турнира по хоккею с шайбой среди украинских клубов, организованного в 2021 году.

Портал "Комментарии" стал информационным партнером хоккейной Суперлиги Украины

Портал "Комментарии"- информационный партнер хоккейной Суперлиги Украины

Владелец медиагруппы "Комментарии" Виктор Гольдский прокомментировал начало сотрудничества с хоккейной Суперлигой Украины:

"Спорт – это эмоции, радость, дружба, это борьба, это слезы, волнение, вызовы, это стойкость и несгибаемость. Спорт – это жизнь. Дети, да и не только дети, всегда хотят походить на героев, ассоциировать себя с победителями, именно поэтому именитые спортсмены и становятся кумирами миллионов. К сожалению, сегодня потеряна взаимосвязь между спортом и обществом. Все липнут к гаджетам и смотрят не спортивную трансляцию, а сториз рядовых граждан". 

По словам Виктора Гольдского, сменилось время и приоритеты. Поэтому к перечню основных задач, стоящих перед спортивными федерациями, добавилась задача пиара видов спорта и промо конкретных спортсменов. Однако многие федерации еще не осознали, что время перемен не просто наступило, а уже прошло, и показатель у 19% людей, согласно правительственной Стратегии развития спорта в Украине до 2032 года, со всего населения Украины, занимающихся физической активностью, яркий тому маркер. Спорт не является приоритетным занятием украинцев. И частично виноваты в этом именно федерации. 

"В таких условиях, конечно, хочется поддержать инициативу Хоккейной Суперлиги Украины вернуть красоту игры, вернуть любовь к хоккею. В детстве мы с дедушкой часто смотрели хоккейные матчи. И сейчас я хочу со своим сыном смотреть яркий хоккей, смотреть матчи ХСУ и болеть за украинские команды. Поэтому я поддерживаю Хоккейную Суперлигу Украины, поэтому ТОП-медиа Украины – портал Комментарии становится информационным партнером ХСУ", — добавил Виктор Гольдский.  

Генеральный директор хоккейной Суперлиги Украины Сергей Варламов отметил важность сотрудничества представителей СМИ и спорта:

"Мы рады объявить о начале сотрудничества с ведущим украинским порталом "Комментарии". Действительно, поддержка спорта в СМИ сейчас очень важна, ведь благодаря нашим изданиям, телеканалам и журналистам хоккей в частности идет в массы и становится все более популярным. Теперь о хоккейной Суперлиге Украины — матчах и всех околохоккейных событиях — можно будет читать на страницах Comments.ua. Мы надеемся, что наша работа будет плодотворной, а болельщиков у нашего любимого вида спорта станет в разы больше". 

Comments.ua — информационно-аналитический портал с региональными новостными лентами, который входит в ТОП-10 ведущих СМИ Украины по охвату аудитории. Comments.ua — публикует актуальные новости и авторские статьи, создавая уникальный контент для распространения ведущими СМИ Украины. Аналитические материалы портала задают информационные тренды настоящего. 

Напомним, что ранее портал "Комментарии" присоединился к "Всеукраинскому Совету Гемблинга". 


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