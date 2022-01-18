Портал "Комментарии" стал информационным партнером хоккейной Суперлиги Украины

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Станислав Молчанов
Информационно-аналитический портал Comments.ua стал информационным партнером хоккейной Суперлиги Украины - турнира по хоккею с шайбой среди украинских клубов, организованного в 2021 году.
Портал "Комментарии"- информационный партнер хоккейной Суперлиги Украины
Владелец медиагруппы "Комментарии" Виктор Гольдский прокомментировал начало сотрудничества с хоккейной Суперлигой Украины:
По словам Виктора Гольдского, сменилось время и приоритеты. Поэтому к перечню основных задач, стоящих перед спортивными федерациями, добавилась задача пиара видов спорта и промо конкретных спортсменов. Однако многие федерации еще не осознали, что время перемен не просто наступило, а уже прошло, и показатель у 19% людей, согласно правительственной Стратегии развития спорта в Украине до 2032 года, со всего населения Украины, занимающихся физической активностью, яркий тому маркер. Спорт не является приоритетным занятием украинцев. И частично виноваты в этом именно федерации.
Генеральный директор хоккейной Суперлиги Украины Сергей Варламов отметил важность сотрудничества представителей СМИ и спорта:
Comments.ua — информационно-аналитический портал с региональными новостными лентами, который входит в ТОП-10 ведущих СМИ Украины по охвату аудитории. Comments.ua — публикует актуальные новости и авторские статьи, создавая уникальный контент для распространения ведущими СМИ Украины. Аналитические материалы портала задают информационные тренды настоящего.
Напомним, что ранее портал "Комментарии" присоединился к "Всеукраинскому Совету Гемблинга".
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