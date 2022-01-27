Главные факты о хоккее на Олимпиаде в Пекине

Уже 4 февраля стартуют зимние Олимпийские Игры в Пекине, а с 9 февраля 12 хоккейных сборных будут соревноваться за Олимпийское золото.

Олимпиада в Пекине - фото с открытых источников

Как сообщает hsl.com., вокруг хоккейного турнира на Олимпиаде ходило много слухов и интриг — длительные переговоры с НХЛ, решение по проведению отмененного МЧМ, новые ковидные правила и многое другое.

Олимпийские игры без игроков НХЛ

МОК, ИИХФ и НХЛ еще летом 2021 года провели серию переговоров об участии игроков сильнейшей лиги мира в Олимпиаде в Пекине. Вообще, в последний раз игроки НХЛ выступали на Олимпиаде в далеком 2014 году — тогда Игры проходили в Сочи. В 2018 году лига отказалась отпускать хоккеистов на турнир.

В сентябре 2021 года стороны достигли соглашения — игроки НХЛ поедут на Олимпиаду. Однако, НХЛ оставила за собой право отказаться от участия в турнире за месяц до старта ОИ. Так и случилось.

Все началось с многочисленных переносов матчей внутри НХЛ — всего Лига перенесла более 100 поединков регулярного чемпионата. А в конце декабря профсоюз игроков опубликовал заявление о том, что участие НХЛ в Олимпиаде невозможно.

Составы команд

Тем не менее на Олимпиаду в Пекин отправится достаточно много хоккейных звезд, к тому же шанс проявить себя получили и молодые хоккеисты из местных чемпионатов.

Например, первый номер драфта НХЛ-2021 Оуэн Пауэр сыграет за сборную Канады на Олимпиаде-2022.

Также в заявку Канады на ОИ попал и 3-й номер драфта – нападающий Мэйсон Мактавиш (был выбран "Анахаймом"). За Канаду на ОИ также сыграет Эдди Паскуале ("Локомотив", КХЛ), защитник Тайлер Уозерспун ("Ютика", АХЛ) и 36-летний нападающий Адам Крэкнелл ("Бейкерсфилд", АХЛ, 21 матч, 14 (4+10) очков).

В составе сборной Швеции на ОИ сыграет более 10 хоккеистов, выступающих в топ-клубах шведского чемпионата, а также игроки лидеров чемпионата Швейцарии — Кристиан Фолин ("Фрелунда"), Эрик Густафссон ("Лулеа"), Джонатан Пудас ("Шеллефтеа"), Даниэль Бродин ("Фрибург"), Якоб де ла Роуз ("Фарьестад"), Деннис Эверберг ("Рёгле"), Макс Фриберг ("Фрелунда"), Понтус Холмберг ("Векше"), Линус Йоханссон ("Фарьестад"), Карл Клингберг ("Цуг"), Маркус Крюгер ("Цюрих"), Антон Ландер ("Цуг"), Густав Рюдаль ("Фарьестад").

А в состав олимпийской сборной США попало 15 хоккеистов (из 25 в составе), представляющих американские университеты и играющие в NCAA: Дрю Коммессо (Университет Бостона, NCAA), Брок Фэйбер (Университет Миннесоты, NCAA), Дрю Хеллесон (Бостонский колледж, NCAA), Джейк Сандерсон (Университет Северной Дакоты, NCAA), Ник Пербикс (Государственный университет Сент-Клауда, NCAA), Мэтти Бенирс (Университет Мичигана, NCAA), Ноа Кейтс (Университет Миннесоты Дулут, NCAA), Мэттью Кнайс, Бен Мейерс (оба – Университет Миннесоты, NCAA), Натан Смит (Университет Миннесоты Стэйт, NCAA), Брендан Бриссон (Университет Мичигана, NCAA), Ник Абруззи, Шон Фаррелл (оба — Университет Гарварда, NCAA), Сэм Хентгес (Государственный университет Сент-Клауда, NCAA), Марк Маклафлин (Бостонский колледж, NCAA).

Однако, были и случаи, когда хоккеисты добровольно отказались ехать на Олимпиаду в Пекине. Так, защитник "Фрелунды" Симон Эдвинссон, выбранный "Детройтом" на драфте НХЛ-2021 под 6-м общим номером, отказался от участия в ОИ-2022 в составе сборной Швеции.

Новые ковидные правила в Пекине

Для успешного проведения Олимпиады, организаторы Игр должны установить четкие и жесткие рамки, в которых будет проходить турнир. Например, срок, при котором человек считается близко контактировавшим с зараженными, сокращен с 14 до 7 дней. В этот период тестирование у "контактных" будет проводиться по два раза в день.

Также участники Олимпиады, у которых будет выявлен ковид, после 10 и более дней карантина смогут вернуться в ранее забронированные места проживания – при отсутствии симптомов ковида и при наличии отрицательных тестов в течение трех дней подряд. Но после этого лицам, вылечившимся от ковида, будет присвоен статус близкого контакта.

На данный момент МОК и оргкомитет Игр разрабатывают отдельную процедуру для лиц, регулярно сдающих положительные тесты на инфекцию. Предполагается, что их в кратчайшие сроки будут отправлять домой.

Несмотря на то, что в хоккейном турнире на Олимпиаде не будет игроков НХЛ, он точно будет зрелищным и полным сюрпризом. Более молодые составы, будущие хоккейные звезды обеспечат интересный и непредсказуемый результат.

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