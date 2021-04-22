Чемпионат мира по хоккею отменен: причина

Решение об отмене турнира было принято правительством провинции Новая Шотландия из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Чемпионат мира по хоккею (фото из открытых источников)

"Мы очень разочарованы такими известиями, тем более за несколько недель до старта турнира. Мы полностью уверены, что обеспечили все необходимые меры, чтобы обезопасить команды, судей, организаторов турнира и всех жителей Галифакса и Труро, основываясь на опыте проведения молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне", – заявил президент Международной федерации Рене Фазель.

Мировое первенство в Канаде должно было пройти еще в прошлом году. Из-за пандемии его перенесли на апрель 2021 года. Потом сместили на месяц. А теперь и вовсе отменили.

Напомним, санкции в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd (основатель соответствующей сети "Спортмастер") введены на основании информации о работе сети в оккупированном Крыму. Санкции введены на основании информации о работе сети в Крыму. Внедрению санкций предшествовало письмо СБУ на адрес МИД Украины, направленное еще летом прошлого года, о противоправности такой деятельности на временно оккупированных территориях" — пояснили в СБУ информагентству "Интерфакс-Украина". В свою очередь МИД Украины неоднократно обращалось с соответствующими нотами в госорганы Сингапура, которые остались без рассмотрения и надлежащего реагирования".

11 апреля в США прошел вечер бокса, одним из главных боев которого стал поединок между россиянином Максимом Власовым (45 побед, 26 из них — нокаутом, 4 поражения) и американцем Джо Смитом-младшим (27 побед, 21 из них — нокаутом, 3 поражения).

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