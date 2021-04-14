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В Риге убили агента бывшего футболиста киевского «Динамо»

Во время игровой карьеры Беззубов выступал на родине за ФК «Полиция», «Даугаву», «Венту», «Юрмалу-ВВ», проведя в общей сложности почти 300 матчей в чемпионате Латвии

сегодня, 22:26
Автор:

Ольга Чародий

Сегодня в столице Латвии Риге произошло ЧП — в микрорайоне Пурвциемс был застрелен человек. Об этом сообщает Mixnews.lv.

В Риге убили агента бывшего футболиста киевского «Динамо»

Роман Беззубов (фото из открытых источников)

 По информации правоохранителей, убитым оказался 41-летний Роман Беззубов, являющийся известным футбольным агентом.

Глава МВД Латвии Сандис Гиргенс, комментируя произошедшее, отметил, что полиция "разрабатывает быстрые версии" и правоохранительные службы работают в усиленном режиме.

При этом сотрудники полиции установили, что нападавших было как минимум двое и они передвигались на автомобиле BMW X5 черного цвета. Представители полиции просят отозваться водителей с видеорегистраторами, проезжавших в указанном микрорайоне в утреннее время.

Отметим, что во время игровой карьеры Беззубов выступал на родине за ФК "Полиция", "Даугаву", "Венту", "Юрмалу-ВВ", проведя в общей сложности почти 300 матчей в чемпионате Латвии. Он входил в топ-30 футболистов, сыгравших больше всего игр в национальном первенстве.

Напомним, один из лучших арбитров в истории футбола 49-летний англичанин Ховард Уэбб тайно женился на рефери из Германии — 42-летней Бибиане Штайнхаус, которая в 2017 году стала первой женщиной-арбитром, отработавшей на матче мужской Бундеслиги. "Да, это правда, — цитирует Бибиану Штайнхаус-Уэбб немецкое издание. — Мы поженились в марте, во время последнего международного перерыва, и очень счастливы".

Штайнхаус — экс-футболистка, ставшая арбитром. В прошлом году лучшая женщина-рефери мира 2013, 2014, 2017 и 2018 годов завершила судейскую карьеру матчем за Суперкубок Германии между мужскими командами "Баварии" и дортмундской "Боруссии", хотя продолжает работать на поединках Бундеслиги в качестве видеоассистента VAR.


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Источник: https://mixnews.lv/latviya/2021/04/14/ochevidets-na-shosse-riga-pskov-proveryayut-vse-mashiny-iz-za-sobytiy-v-rige
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