В Риге убили агента бывшего футболиста киевского «Динамо»

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Ольга Чародий
Сегодня в столице Латвии Риге произошло ЧП — в микрорайоне
Пурвциемс был застрелен человек. Об этом сообщает Mixnews.lv.
Роман Беззубов (фото из открытых источников)
По информации правоохранителей, убитым оказался 41-летний Роман Беззубов, являющийся известным футбольным агентом.
Глава МВД Латвии Сандис Гиргенс, комментируя
произошедшее, отметил, что полиция "разрабатывает быстрые
версии" и правоохранительные службы работают в усиленном режиме.
При этом сотрудники полиции установили, что нападавших было
как минимум двое и они передвигались на автомобиле BMW X5 черного цвета.
Представители полиции просят отозваться водителей с видеорегистраторами,
проезжавших в указанном микрорайоне в утреннее время.
Отметим, что во время игровой карьеры Беззубов выступал на родине за ФК "Полиция", "Даугаву", "Венту", "Юрмалу-ВВ", проведя в общей сложности почти 300 матчей в чемпионате Латвии. Он входил в топ-30 футболистов, сыгравших больше всего игр в национальном первенстве.
Напомним, один из лучших арбитров в истории футбола 49-летний англичанин Ховард Уэбб тайно женился на рефери из Германии — 42-летней Бибиане Штайнхаус, которая в 2017 году стала первой женщиной-арбитром, отработавшей на матче мужской Бундеслиги. "Да, это правда, — цитирует Бибиану Штайнхаус-Уэбб немецкое издание. — Мы поженились в марте, во время последнего международного перерыва, и очень счастливы".Штайнхаус — экс-футболистка, ставшая арбитром. В прошлом году лучшая женщина-рефери мира 2013, 2014, 2017 и 2018 годов завершила судейскую карьеру матчем за Суперкубок Германии между мужскими командами "Баварии" и дортмундской "Боруссии", хотя продолжает работать на поединках Бундеслиги в качестве видеоассистента VAR.
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