В 15-м туре "Белый Барс" дал бой лидеру Суперлиги

В воскресенье, 23 января, в рамках 15-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Белый Барс" сыграл с "Донбассом".

"Белый Барс" - "Донбасс" - фото с hsl.com.ua

В первой двадцатиминутке счёт открыли донецкие хоккеисты. Александр Пересунько смог реализовать выход один на один с Василием Полгородником. Играя в большинстве, гости смогли удвоить счет. Точным броском отметился Андрей Сигарёв. Автором третьей шайбы (в большинстве) стал Виктор Захаров.

И тем не менее, "барсы" смогли размочить счет. В конце периода отметился Юрий Качан.

Во втором отрезке хозяева собрались и, играя в численном преимуществе, смогли сократить отрыв до минимума (2:3) – дублем отметился Юрий Качан. Дончане ответили четвертым голом и вновь увеличили, отрыв на две шайбы.

В завершающей двадцатиминутке "Донбасс" не сбавлял обороты. В итоге, Роман Кобелев смог изменить цифры на табло, увеличив отрыв дончан на три гола (5:2).

И тем не менее, в конце третьего игрового отрезка нападающий белоцерковцев Кирилл Маландин реализовал момент и забросил третью шайбу. Матч коллектив из Белой Церкви завершал в формате 6 на 5, но им не удалось изменить счет на табло, а матч завершился со счётом 3:5.

"Белый Барс" — "Донбасс" 3:5 (1:3; 1:1; 1:1)

Шайбы: 0:1 Пересунько, 02:37; 0:2 Сигарёв (Шишлянников, больш.), 07:17; 0:3 Захаров (Шишлянников, больш.),10:13; 1:3 Качан, 13:50; 2:3 Качан (Алексюк, больш.), 29:39; 2:4 Туркин (Пангелов-Юлдашев, Калейниковас, больш.), 38:59; 2:5 Кобелев (Жульдиков, Спруктс), 43:41; 3:5 Маландин (Качан, Грицюк), 58:50

"Белый Барс": Полгородник (Квасенко — с 43:41); Кулешов — Наливайко, Алексюк (А) — Селин, Шистеров — Грицюк, Собко — Курах; Говорушко — Куцевич (К) — Никоноров, Геворкян — Семёнов — Брага, Маландин — Качан — Попережай, Удовиченко — Лесников — Микитюк.

"Донбасс": Петров (Макаров); Андрейкив — Галыгин, Пангелов-Юлдашев (А) — Соколовский, Кобелев — Жульдиков, Платонов; Кривошапкин — Садовиков — Разумов, Сигарёв — Захаров (К) — Шишлянников, Даниленко — Туркин (А) — Калейниковас, Морозов — Спруктс — Пересунько.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что в матче 14-го тура Суперлиги СК "Сокол" и "Мариуполь" разыграли настоящий хоккейный триллер.





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