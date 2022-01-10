Больше ста лет назад был установлен рекорд результативности в НХЛ

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Олег Терещенко
Больше ста лет назад, 10 января 1920 года, "Монреаль
Канадиенс" и "Торонто Мэйпл Лифс" установили рекорд результативности НХЛ,
забросив на двоих 21 шайбу. Матч завершился со счетом 14:7 в пользу хозяев.
Эдвард "Ньюси" Лалонд - фото из championat.com
Все началось с того, что летом 1919 года "Монреаль" лишился домашней арены — "Юбилей Ринк", на котором команда принимала своих
соперников, был практически уничтожен вспыхнувшим здесь пожаром.
Местные власти и руководство клуба смогли договориться
касательно строительства нового стадиона на паях. Возведение "Маунт Ройал
Арены" в рекордно короткие сроки (всего за полгода) обошлось в огромную по тем
временам сумму — 300 тысяч долларов.
Открытие нового спортивного сооружения, способного
вместить десять тысяч зрителей, состоялось 10 января 1920 года. Сам матч "Монреаля" и "Торонто" стал "вишенкой на торте" этого праздника.
Естественно, хоккеисты не имели права испортить
настроение забившим трибуны до отказа зрителям. Шайбы забрасывались на любой вкус,
а итогом этой голевой феерии стали цифры 14:7 на табло. В немалой степени
порадовало болельщиков хозяев и то, что шесть из 14 голов записал на свой
бомбардирский счет всеобщий любимец Монреаля Эдвард "Ньюси" Лалонд.
"Канадиенс" старались не разочаровывать зрителей, и на
новой арене им игралось на удивление легко. 3 марта того же года, например, они
установили еще один рекорд лиги, забросив 16 шайб в ворота "Квебек Булдогз" (матч завершился со счетом 16:3).
Ранее информационный портал "Комментарии"
сообщал о том, что Международная федерация хоккея приняла неожиданное решение
по МЧМ-2022.
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