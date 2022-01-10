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Больше ста лет назад был установлен рекорд результативности в НХЛ

Команды на двоих забросили больше двух десятка шайб

сегодня, 21:25
Автор:

Олег Терещенко
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Больше ста лет назад, 10 января 1920 года, "Монреаль Канадиенс" и "Торонто Мэйпл Лифс" установили рекорд результативности НХЛ, забросив на двоих 21 шайбу. Матч завершился со счетом 14:7 в пользу хозяев.

Больше ста лет назад был установлен рекорд результативности в НХЛ

Эдвард "Ньюси" Лалонд - фото из championat.com

Все началось с того, что летом 1919 года "Монреаль" лишился домашней арены — "Юбилей Ринк", на котором команда принимала своих соперников, был практически уничтожен вспыхнувшим здесь пожаром.

Местные власти и руководство клуба смогли договориться касательно строительства нового стадиона на паях. Возведение "Маунт Ройал Арены" в рекордно короткие сроки (всего за полгода) обошлось в огромную по тем временам сумму — 300 тысяч долларов.

Открытие нового спортивного сооружения, способного вместить десять тысяч зрителей, состоялось 10 января 1920 года. Сам матч "Монреаля" и "Торонто" стал "вишенкой на торте" этого праздника.

Естественно, хоккеисты не имели права испортить настроение забившим трибуны до отказа зрителям. Шайбы забрасывались на любой вкус, а итогом этой голевой феерии стали цифры 14:7 на табло. В немалой степени порадовало болельщиков хозяев и то, что шесть из 14 голов записал на свой бомбардирский счет всеобщий любимец Монреаля Эдвард "Ньюси" Лалонд.

"Канадиенс" старались не разочаровывать зрителей, и на новой арене им игралось на удивление легко. 3 марта того же года, например, они установили еще один рекорд лиги, забросив 16 шайб в ворота "Квебек Булдогз" (матч завершился со счетом 16:3).

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что Международная федерация хоккея приняла неожиданное решение по МЧМ-2022.


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