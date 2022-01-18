Более 60 лет назад в НХЛ произошло историческое событие

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Олег Терещенко
18 января 1958 года, в первые в истории Национальной
хоккейной лиги, в матче между "Бостон Брюинз" — "Монреаль Канадиэнс" на лед
вышел темнокожий хоккеист Вилли О’Ри.
Вилли O'Ри - фото из открытых источников
Это был знаковый эпизод в истории лиги, поскольку в США в
те годы достаточно серьезно стояла проблема расовой дискриминации, в том числе
и в спорте.
Вилли не так много сыграл матчей в НХЛ. За два сезона в "Бостоне" он выходил на площадку всего сорок пять раз, забросив четыре шайбы и
сделав десять результативных передач.
Еще один сезон Вилли О’Ри отыграл за "Монреаль". Здесь в
тридцати двух матчах хоккеист отметился двумя голевыми передачами.
Карьера у темнокожего хоккеиста по большому счету не
сложилась, но не потому, что ему не давали играть. Причина в другом — еще в
юношеском возрасте Вилли получил серьезную травму глаза, в результате которой
практически не видел им (травмированный глаз сохранил около пяти процентов
зрения).
Разумеется, это сказывалось на действиях хоккеиста.
Впоследствии, кстати, в Национальной хоккейной лиге ввели правило, запрещающее
выступать слепым на один глаз игрокам.
До конца 70-х годов прошлого века, Вилли оставался в
хоккее. Потом работал детским тренером. А в 2000 году удостоился награды Lester
Patrick Award за заслуги в области хоккея в Соединенных Штатах. Позже он был
удостоен Ордена Канады, высшей гражданской награды страны, за вклад в
популяризацию хоккея.
Следующий после Вилли О’Ри темнокожий хоккеист появился в
НХЛ только в 1974 году.
Ранее, информационный портал "Комментарии"
сообщал о том, что он стал информационным партнером хоккейной Суперлиги Украины.
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