Более 60 лет назад в НХЛ произошло историческое событие

18 января 1958 года, в первые в истории Национальной хоккейной лиги, в матче между "Бостон Брюинз" — "Монреаль Канадиэнс" на лед вышел темнокожий хоккеист Вилли О’Ри.

Вилли O'Ри - фото из открытых источников

Это был знаковый эпизод в истории лиги, поскольку в США в те годы достаточно серьезно стояла проблема расовой дискриминации, в том числе и в спорте.

Вилли не так много сыграл матчей в НХЛ. За два сезона в "Бостоне" он выходил на площадку всего сорок пять раз, забросив четыре шайбы и сделав десять результативных передач.

Еще один сезон Вилли О’Ри отыграл за "Монреаль". Здесь в тридцати двух матчах хоккеист отметился двумя голевыми передачами.

Карьера у темнокожего хоккеиста по большому счету не сложилась, но не потому, что ему не давали играть. Причина в другом — еще в юношеском возрасте Вилли получил серьезную травму глаза, в результате которой практически не видел им (травмированный глаз сохранил около пяти процентов зрения).

Разумеется, это сказывалось на действиях хоккеиста. Впоследствии, кстати, в Национальной хоккейной лиге ввели правило, запрещающее выступать слепым на один глаз игрокам.

До конца 70-х годов прошлого века, Вилли оставался в хоккее. Потом работал детским тренером. А в 2000 году удостоился награды Lester Patrick Award за заслуги в области хоккея в Соединенных Штатах. Позже он был удостоен Ордена Канады, высшей гражданской награды страны, за вклад в популяризацию хоккея.

Следующий после Вилли О’Ри темнокожий хоккеист появился в НХЛ только в 1974 году.

Ранее, информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что он стал информационным партнером хоккейной Суперлиги Украины.

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