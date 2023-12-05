Звезда UFC Конор Макгрегор может стать президентом: подробности

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, похоже, собрался баллотироваться в президенты Ирландии. На своей странице в соцсети X, он спросил своих фолловеров, кого бы они избрали президентом страны, добавив в один из вариантов свое имя, передают "Комментарии".



Макгрегор на пресс-конференции. Фото с откытых источников

Макгрегор даже написал пост в котором объясняет почему бы он стал лучшим президентом тех кандидатов, которые сейчас баллотируются.

Мои потенциальные конкуренты, если я буду баллотироваться: Герри 78, Берти 75, Энда 74. Каждый имеет незыблемые связи с политикой своей отдельной партии. Независимо от того, что чувствует общественность вне их партий. Эти партии управляют собой, а не управляют народом. С другой стороны есть я, 35-летний, молодой, активный, страстный, свежая кровь в этой игре. Я слушаю. Я поддерживаю. Я адаптируюсь. У меня нет принадлежности/предвзятости/фаворитизма ни к одной партии. Я бы даже все вопросы задал на голосование народа. Голосование проводилось бы еженедельно. У меня есть финансовые возможности. Народ Ирландии, я не был бы единственной властью как президент. Это были бы мы вместе, – сказал Ноториус.

В настоящее время в голосовании на странице ирландца приняли участие почти 171 тысяча человек. Там с большим отрывом лидирует Макгрегор, набрав почти 89 процентов голосов. Оно и понятно, ведь фанатов у ирландца по всему миру и самой стране очень много. Но проголосовали бы за него на настоящих выборах, мы сможем узнать только если будет баллотироваться, что действительно маловероятно, хотя Конор неординарный человек и от него можно ожидать что угодно.

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