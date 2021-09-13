Зимние Олимпийские игры в Украине: насколько это возможно

В Украине могут состояться зимние Олимпийские игры. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент хочет провести Олимпиаду в Украине, фото офиса президента

По словам президента Зеленского, наше государство претендует на статус хозяина зимних Олимпийских игр. Поэтому представители украинского олимпийского комитета начнут в ближайшее время переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК). Украинская делегация для этого поедет в штаб-квартиру МОК в Лозанне.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах одобрил инициативу украинцев и отметил, что в нашем государстве замечательная спортивная инфраструктура и хорошие спортивные традиции. От президента Украины Томас Бах получил орден князя Ярослава Мудрого IV степени.

Во время празднования тридцатой годовщины создания Национального олимпийского комитета глава государства анонсировал развитие спортивной инфраструктуры в стране.

Планируется в рамках реализации программы "Здоровая Украина" создать 18 детских спортивных интернатов, в том числе и детей, лишенных родительской опеки; реконструировать 100 детско-юношеских спортивных школ. Также будет построено две тысячи парков для физической активности, десять тысяч спортивных площадок, 19 ледовых арен, 100 стадионов, 25 спортивных "магнитов", многофункциональные комплексы в каждом областном городе для проведения различных соревнований и урбан-парки.



Спорт стал одним из стратегических направлений развития Украины, отметил президент и добавил, что проведение Олимпиады в Украине — это мечта, которая должна воплотиться.

Как сообщал портал "Комментарии", The New York Times выпустила статью о спортивном успехе украинской паралимпийской сборной.







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