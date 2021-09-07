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The New York Times выпустила статью о спортивном успехе украинской паралимпийской сборной

Паралимпийцев Украины назвали чудом

сегодня, 13:55
Автор:

Козлова Альбіна

Под заголовком "Почему маленькая паралимпийская украинская сборная нанесла такого большой удар" вышла статья об украинских спортсменах, которые действительно показали нереальные результаты на летних Паралимпийских играх-2020 и получили 98 медалей различного достоинства, заняв 6 место в общем медальном зачете.

The New York Times выпустила статью о спортивном успехе украинской паралимпийской сборной

Паралимпийцев Украины иностранные журналисты назвали чудом, фото из открытых источников

В статье паралимпийцев Украины назвали чудом и славянским эквивалентом профессионального бейсбольного клуба Окленда, выступающего в Главной лиге.

Там подчеркнули, что украинцы получили всего на 6 медалей меньше, чем сборная США, которая была более многочисленной. Ведь из Украины на Олимпиаду прибыло 139 спортсменов, тогда как из Китая, Великобритании, России и США — свыше 200.

По словам Крейга Спенса, ведущего представителя Международного паралимпийского комитета, Украина — это небольшая страна, которая явно превосходит ожидания.

В статье иностранные журналисты отметили и Максима Крипака, получившего семь медалей в плавании — пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую, который стал лучшим спортсменом Паралимпиады в Токио.

Также в статье отметили, что Украина была одной из шести стран-лидеров по количеству медалей на девяти летних и зимних Паралимпийских играх подряд. Спортивный успех сопутствует украинским паралимпийцам несмотря на то, что они уже не имеют доступа к тренировочной базе для паралимпийцев на Черном море через аннексию Крыма.

Украина впервые выступила на Паралимпийских играх как независимая страна в Атланте 1996 года, завоевав лишь семь медалей, что равно общей сумме Крипака в Токио. Однако благодаря программе Invasport украинцы с инвалидностью смогли посещать спортивные центры в каждой области, дети с инвалидностью получили возможность посещать спортивные школы.

По словам пресс-секретаря Бюро ООН по правам человека Марты Хуртадо, люди с инвалидностью в Украине, как правило, имеют очень ограниченные перспективы. Прес-секретарь считает, что это результат ограниченной инфраструктуры и негативных установок в обществе.

Как сообщал портал "Комментарии", в десятый день украинцы получили десять медалей.


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Источник: https://www.nytimes.com/2021/09/06/sports/olympics/ukraine-paralympics-medals.html
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