The New York Times выпустила статью о спортивном успехе украинской паралимпийской сборной

BTC/USD
51144.99
ETH/USD
3762.63
LTC/USD
207.69
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
32.00
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Под заголовком "Почему маленькая паралимпийская украинская сборная нанесла такого большой удар" вышла статья об украинских спортсменах, которые действительно показали нереальные результаты на летних Паралимпийских играх-2020 и получили 98 медалей различного достоинства, заняв 6 место в общем медальном зачете.
Паралимпийцев Украины иностранные журналисты назвали чудом, фото из открытых источников
В статье паралимпийцев Украины назвали чудом и славянским эквивалентом профессионального бейсбольного клуба Окленда, выступающего в Главной лиге.
Там подчеркнули, что украинцы получили всего на 6 медалей меньше, чем сборная США, которая была более многочисленной. Ведь из Украины на Олимпиаду прибыло 139 спортсменов, тогда как из Китая, Великобритании, России и США — свыше 200.
По словам Крейга Спенса, ведущего представителя Международного паралимпийского комитета, Украина — это небольшая страна, которая явно превосходит ожидания.
В статье иностранные журналисты отметили и Максима Крипака, получившего семь медалей в плавании — пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую, который стал лучшим спортсменом Паралимпиады в Токио.
Также в статье отметили, что Украина была одной из шести стран-лидеров по количеству медалей на девяти летних и зимних Паралимпийских играх подряд. Спортивный успех сопутствует украинским паралимпийцам несмотря на то, что они уже не имеют доступа к тренировочной базе для паралимпийцев на Черном море через аннексию Крыма.
Украина впервые выступила на Паралимпийских играх как независимая страна в Атланте 1996 года, завоевав лишь семь медалей, что равно общей сумме Крипака в Токио. Однако благодаря программе Invasport украинцы с инвалидностью смогли посещать спортивные центры в каждой области, дети с инвалидностью получили возможность посещать спортивные школы.
По словам пресс-секретаря Бюро ООН по правам человека Марты Хуртадо, люди с инвалидностью в Украине, как правило, имеют очень ограниченные перспективы. Прес-секретарь считает, что это результат ограниченной инфраструктуры и негативных установок в обществе.
Как сообщал портал "Комментарии", в десятый день украинцы получили десять медалей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости