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"Я очень доволен": российский пилот Формулы-1 через суд отменил санкции ЕС

Бывший пилот Формулы-1, российский автогонщик Никита Мазепин смог отменить санкции ЕС, наложенные на него после полномасштабного вторжения России.

сегодня, 15:50
Автор:
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Slava Kot
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Российский автогонщик Никита Мазепин через суд отменил санкции, наложенные на него Европейским Союзом после полномасштабного вторжения России в Украину. Россиянин заявил, что удовлетворен решением суда.

"Я очень доволен": российский пилот Формулы-1 через суд отменил санкции ЕС

Российский автогонщик Никита Мазепин. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения России в Украину Европейский Союз наложил санкции на российского пилота Формулы-1 Никиту Мазепина. Санкции были наложены из-за отца Никиты – Дмитрия Мазепина, который является влиятельным российским олигархом и считается главным спонсором деятельности сына как гонщика. Отецв Мазепина в ЕС назвали "членом приближенного окружения" Путина.

Однако суд ЕС в новом решении заявил, что Никита Мазепин будет исключен из санкционного списка, ведь покинул команду, которая могла получать финансирование от Дмитрия Мазепина. Это связано с тем, что Европейский Союз требует существования прямой связи, выходящей за рамки простых семейных отношений.

"Я очень доволен сегодняшним решением и благодарен Европейскому суду за справедливое рассмотрение моего дела", — сказал Мазепин.

Мазепин также отменил санкции, которые ему запрещали участвовать в Формуле-1 от ЕС и Канады. Однако российский автогонщик не сообщил, собирается ли возвращаться к элитной гонке. В настоящее время руководящий орган гонки FIA позволяет участвовать в своих соревнованиях спортсменам из России и Беларуси, однако только в качестве нейтральных автогонщиков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Медведев возмущен решением МОК допустить российских спортсменов в Олимпиаду с определенными условиями.

Также "Комментарии" писали об Индии, отказавшейся от контрактов с компанией "Роснефть" из-за новых санкций.



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