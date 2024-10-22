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Валуев признался, что у России нет друзей, а от уничтожения спасает только одно

Российский боксер Николай Валуев считает, что Россию стерли бы с лица земли.

22 октября 2024, 12:38
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Slava Kot

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе и депутат Государственной думы РФ Николай Валуев заявил, что у России нет друзей. По его словам, страну уже давно уничтожили бы, однако она целая благодаря ядерному оружию.

Валуев признался, что у России нет друзей, а от уничтожения спасает только одно

Николай Валуев. Фото из открытых источников

Николай Валуев в интервью бывшему боксеру Григорию Дрозду призвал россиян молиться на армию РФ и ядерное оружие. По его словам, именно благодаря этому Россия по-прежнему существует.

"Мы в очень тяжелом историческом отрезке. Цена ошибки – это жизнь. Нужно исходить из этого. У нас реально нет друзей, кроме нашей армии и ядерного оружия. Потому что в буквальном смысле нас стерли бы с лица земли уже давно", — сказал Валуев и добавил, что будто бы на Западе такие планы существовали уже давно.

Николай Валуев активно повторяет нарративы кремлевской пропаганды, в частности, российский боксер обвинил Украину якобы в нарушении международных правил. По его словам, в Украине якобы существует "нескрытый национализм" и всевозможные нарушения в сфере свободы вероисповедания.

Также российский боксер критиковал Александра Усика за решение остаться в Украине после войны. По словам Валуева, такую позицию украинского боксера он не будет уважать, ведь Усик до начала полномасштабного вторжения имел якобы другое видение России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский боксер пообещал "прикончить" Александра Усика, если тот согласится с ним боксировать на ринге в объединительном поединке.

Также "Комментарии" писали о том, как российский пропагандист опозорился, объясняя слова Путина по поводу "красных линий" РФ.



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