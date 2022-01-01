ТОП-7 спортивных событий 2021 года: Евро-2020, Олимпиада в Токио, бой Усика и другие



















Уходящий год, в отличие от предыдущего ("ковидного"), принес любителям спорта немало положительных эмоций. Все основные события с 2020 были перенесены в 2021: Евро 2020, Олимпиада в Токио и мировые хоккейные баталии. Кроме этого, к ним присоединились чемпионский бой Усика, результат Ф-1 и НХЛ. Информационный портал "Комментарии" рассказывает о главных спортивных событиях 2021 года.

ТОП-7 спортивных событий 2021 года. Коллаж «Комментарии» / Д. Романюк

Футбол

Чемпионат Европы по футболу проходил с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента (10 стран): Лондоне, Глазго, Амстердаме, Копенгагене, Севильи, Мюнхене, Баку, Риме, Будапеште, Санкт-Петербурге и Бухаресте. Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса из Бильбао и Дублина игры перенесли в Севилью и Питер.

На этом турнире был побит рекорд результативности предыдущего Евро-2016. В 51 матче команды забили 142 гола (4 года назад – 108 мячей).

Что касается самого формата, то сам руководитель УЕФА Александер Чеферин признал, что он не совсем справедливый:

"В определенной степени — это неправильно, что одни команды должны преодолевать более 10 тыс. км, а другие – всего 1 тыс. км. Это несправедливо касательно болельщиков, которые в первый день должны бить в Риме, а на следующий – в Баку".

Наибольшее расстояние пришлось преодолеть сборной Швейцарии – 15 485 км, тогда как шотландцы преодолели всего 1108 км.

Евро-2020 стал некоторых сборных турниром открытий и сенсаций. К примеру, сборная Дании, которая дошла до полуфинала (после двух поражений на групповой стадии и потери своего лидера Кристиана Эриксена). Кроме датчан, приятно удивили футболисты Украины, Чехии и Швейцарии. Их всех объединяет тот момент, когда сборные с безнадежного третьего места в группе смогли дойти до 1/4 финала.





Естественно, чуть особняком стоят уэльсцы. Британские футболисты вышли со второго места своей группы, обойдя турков и швейцарцев. Правда, в 1/8 без шансов вылетели от датчан.

Разочарованием турнира стало выступление титулованного трио: Германия, Португалия и Франция. Все три сборные играли в одной группе. Вместе вышли в 1/8 финала и… пролетели. Немцы в историческом противостоянии проиграли англичанам. Французы по пенальти уступили швейцарцам, а португальцы – бельгийцам.

Победителем стала сборная Италии. Подопечные Манчини смогли получить "золото" Евро-2020, обыграв в финале своих английских визави в серии пенальти.

Вспоминая об этом турнире, можно было б упомянуть и различные акции с участием ЛГБТ, Greenpeace

и BLM. Судейский скандал, который возник в полуфинальном матче Дания – Англия. Эпизод с пенальти, которое заработал Стерлинг. Многие футбольные специалисты признали тот факт, что 11-метрового не было. Нападающий англичан "нырял" в штрафной площадке датчан.





Кроме того, эпидемия коронавируса. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний подсчитал, что во время проведения турнира было зафиксировано 2,5 тыс. случаев инфицирования Сovid-19.

Хоккей

Чемпионом НХЛ 2021 года стал во второй раз подряд (третий в истории) "Тампа-Бей Лайтнинг". На своей площадке клуб с "Тампы" обыграл в пятом поединке (1:0) серии (4:1) "Монреаль Канадиенс".





Сам сезон 2020-2021 был подпорчен пандемией коронавируса. Регулярный чемпионат сократили к 56 матчам, а сам турнир начался 13 января 2021 года. Формат НХЛ был изменен на один сезон. Из-за ограничения поездок в Канаде в связи с распространением Covid-19 все семь команд "кленовых" были определены в одну лигу. В результате плей-офф Национальной хоккейной лиги состоял из 16 команд с четырех лучших от каждого дивизиона.

Молодежный ЧМ-2020 проходил в период с 25 декабря 2020 по 6 января 2021 года. Победителем турнира стали хоккеисты США, которые в финале обыграли сборную Канады (2:0).





В матче за третье место между Финляндией и Россией победу праздновали представители Суоми (4:1).





Взрослый чемпионат мира проходил с 21 мая по 6 июня этого года. Изначально турнир должен был состоятся в Беларуси и Латвии, но из-за политических разногласий большинство участников турнира выразили протест против его проведения в стране диктатора Лукашенко. В результате хоккейные "баталии" полностью переехали в Латвию.

Чемпионом мира стала сборная Канады. "Кленовые", проигрывая 0:1 в финальном матче с финнами, смогли отыграться и в овертайме вырвали победу (3:2).

В матче за третье место сборная США легко разобралась с сенсационной Германией – 6:1.





Лучшим бомбардиром стал Коннор Браун (Канада), который заработал 16 очок (2+14). MVP чемпионата стал еще один канадец Эндрю Манджипани. Лучшими игроками стали: вратарь Кэлвин Питерсен (США), защитник Мориц Зайдер (Германия) и нападающий Петер Цегларик (Словакия).

Формула-1

В нынешнем сезоне гонок Ф-1 произошла сенсация. Неожиданно "выстрелил" нидерландец Макс Ферстаппен. Из 22 Гран-при гонщик "Red Bull" стал победителем в 10. Его титулованный "преследователь" британец Льюис Хэмилтон из команды "Merсedes" — в восьми.

Последняя гонка в сезоне Гран-при-финала в Абу-Даби стала сумасшедшей, драматичной и в чем-то даже скандальной. Развязки сезона Формулы-1 2021 года однозначно войдет в историю.

Перед началом старта у Макса был поул, а у стартовавшего вторым Льюиса — более долговечные шины медиум. Ферстаппен из-за ошибки в квалификации вынужден был начинать гонку на софте.

Британец сразу ж перехватил лидерство у Ферстаппена. Но все решилось за 10 кругов. Пилот "Вильямаса" Николас Латифи разбил свой болид и вызвал машину ТБ. В то же время Ферстаппен заскочил на пит-стоп, чтобы сменить резину софта, а британец остался на трассе.





Оставалось всего 4 круга, а техникам нужно было убрать болид Латифи и очистить трассу от обломков. В результате сейфити-кар отпустил пилотов в борьбу за круг до конца. Ферстаппен был сзади, но на свежих шинах. И, конечно, Макс в такой ситуации прошел Хэмилтона на последнем круге и взял титул.

Бокс

Главным событием боксерского года стал бой Усик-Джошуа. Поединок был за право обладания поясами четырех версий: WBA, WBO, IBF и IBO.





Встреча двух боксеров-тяжеловесов состоялась в Лондоне. В ночь на 26 сентября украинский боксер нанес поражение британцу. Бой продлился все 12 раундов.

Судьи единогласным решением отдали победу украинцу. В результате Усик завоевал четыре пояса чемпиона мира в тяжелом весе.

Олимпиада в Токио-2020

Закончившаяся в Токио ХХХII летняя Олимпиада, в само проведение которой многие не верили до последнего момента, стала самой необычной за всю историю Игр.

Начнем с того, что спортсмены сборной России из-за допингового скандала и санкций со стороны Международного олимпийского комитета и ВАДА выступали в Токио в нейтральном статусе (без гимна, национальной символики под флагом ROC).





Самым громким скандалом Игр стал эпизод с белорусской бегуньей на 100 и 200 метров Кристиной Тимановской. Спортсменка не вернулась в свою страну. Все дело в том, что тренеры сборной Беларуси решили заявить Кристину на эстафету 4х400, не посоветовавшись с ней. Естественно, спортсменка отказалась и резко высказалась об этом инциденте в социальных сетях.

В результате белорусские представители пытались отправить Тимановскую домой. Но легкоатлетка отказалась и попросила помощи у МОК. Все закончилось тем, что спортсменка переехала в Польшу, где власти выдали ей гуманитарную визу. Туда же переехал и ее муж-тренер.





В свою очередь Международный олимпийский комитет отозвал у двух белорусских тренеров (которые были причастны к делу Тимановской) аккредитации.

Игры в Токио стали первыми, в которых принял участие первый спортсмен трансгендер – штангистка Лорел Хаббард из Новой Зеландии. До 35 лет Лорел была мужчиной по имени Гэвин. Еще будучи представителем "сильного" пола, Хаббард принимала участие в международных соревнованиях по тяжелой атлетике. В 2012 году мужчина изменил пол и стал женщиной. В 2017 году Лорел завоевала серебряную медаль на чемпионате мира (категория 90+).

Несмотря на то, что Лорел Хаббард ничего не выиграла, само участие спортсмена-трансгендера вызвало бурные дискуссии. Многие утверждали, что ее выступление – несправедливое по отношению к другим женщинам-штангисткам.





Что касается популярности, то в целом интерес к Олимпиаде заметно снизился. Одной из причин стала не пандемия коронавируса, а перегруженность программы. В Токио разыгрывались 339 комплектов медалей (в Рио было 306 медалей). Появились некоторые экзотические виды спорта, такие как серфинг или скейтбординг. Критики программы Игр сетовали на то, что происходит девальвация звания олимпийского чемпиона (японская школьница стала чемпионкой в скейтбординге), и призывали руководство МОК ее сократить.

Что касается медального зачета, то первое место завоевала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем – Япония (27-14-17).

Из постсоветских стран больше всего наград (19, в том числе одно "золото") в Украины, а "золотых" (три) — в Узбекистана.

Естественно, в итоговые события можно было бы включить и финалы по биатлону, и непредсказуемый финал ЛЧ, и финальный матч Кубка Южной Америки на стадионе "Маракана" (минимальная победа сборной Аргентины в матче с Бразилией), и многое другое. Но это уже дело вкуса и определенной принципиальности.

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