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Обладатель "Золотого мяча" заболел Covid-19: сейчас футболист в изоляции

Лионель Месси сдал положительный тест на Covid-19

сегодня, 12:00
Автор:

Карина Ожерельева
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Лионель Месси является одним из четырех игроков Пари Сен-Жермена (ПСЖ), у которых был положительный тест на Covid-19. Такое заявление сделал футбольный клуб "ПСЖ" в воскресенье, 2 января. Об этом сообщает CNN.

Обладатель "Золотого мяча" заболел Covid-19: сейчас футболист в изоляции

Лионель Месси - фото из открытых источников

Кроме Месси, заболели и другие три игрока — Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битумазала.

Все игроки "находятся в изоляции и подпадают под соответствующий протокол здоровья", — сообщили в команде.

В понедельник "ПСЖ" встретится с Ванном в 1/8 финала Кубка Франции.

Согласно данным Министерства здравоохранения Франции, в пятницу, 31 декабря, было зафиксировано 232 200 новых случаев Covid-19, что является самым высоким ежедневным показателем в Европе с начала пандемии.

После перехода в "ПСЖ" из "Барселоны" в августе Месси забил всего один гол в Лиге, хотя забил пять в пяти матчах Лиги чемпионов.

Еще в ноябре Месси выиграл свой седьмой титул "Золотого мяча".

Это была рекордная победа для Месси, которая сейчас имеет на два титула больше, чем его главный соперник Криштиану Роналду.

Несмотря на то, что для Месси этот год можно считать относительно плохим на клубном уровне, 34-летний аргентинец сыграл немаловажную роль в получении Аргентиной титула Кубка Америки в начале этого года.

Месси также стал лучшим бомбардиром испанской лиги и забил два гола, когда "Барса" выиграла Кубок Королевства.

Ранее Месси выигрывал "Золотой мяч" в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

Как сообщали ранее "Комментарии", португальский футболист, выступающий за английский клуб "Манчестер Юнайтед", Криштиану Роналду собирается играть до 40 лет.


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Источник: https://edition.cnn.com/2022/01/02/football/lionel-messi-covid-19-positive-test-spt-intl/index.html
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