Украинские спортсмены продают свои награды, чтобы помочь армии

Украинские спортсмены продолжают повышать авторитет Украины, завоевывая награды и помогая армии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.



Золото Паралимипиады, фото Фейсбук Сергея Емельянова

Благотворительный аукцион по продаже наград уже объявили два известных спортсмена. Денежные средства планируют отдать для помощи Вооруженным силам Украины. Главный тренер ровенского народного клуба "Верес" Юрий Вирт продает медаль победителя Кубка УЕФА.



"Эта победа – самая большая в украинском клубном футболе. Таких медалей ограничено количество. Конец торгов – в четверг, 24 марта, в 20:00. Все средства пойдут в поддержку ВСУ", — подчеркнул он.

Награда действительно историческая, ведь победа украинской команды "Шахтера" в 2009 году считается самым высоким достижением украинских клубов за 30 лет Независимости. Юрий Вирт ранее был голкипером донецкого клуба "Шахтера".

Свою медаль выставил на аукцион украинский паралимпиец Сергей Емельянов, ставший два раза чемпионом, в частности, он завоевал золото на Паралимпиаде в Токио-2020 в соревнованиях по параканоэ. Он завоевал "золото" пройдя на байдарке 200 метров с поразительным результатом 40.355 секунды.

"Я, Сергей Емельянов, планирую продать свою Золотую паралимпийскую медаль Игр в Японии (2021) для поддержки наших Защитников Украины. Только вместе мы победим! Слава Украине!" — написал спортсмен.

Аукцион продлится до 7 апреля. Средства потратят на амуницию для механизированных бригад украинской армии.

28-летний титулованный спортсмен стал дважды олимпийским чемпионом, завоевав две золотые медали Паралимпиады, и является действующим 4-кратным чемпионом мира по параканоэ, а также имеет серебряную награду в Чемпионате мира 2016 года.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские спортсмены одержали победы на чемпионате Европы по боксу. На европейском первенстве в Хорватии украинские боксеры получили 10 медалей – 2 золота, 3 серебра и 5 бронзовых медалей.



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