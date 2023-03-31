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Уимблдон официально изменил свое решение в отношении российских спортсменов

Крупнейший теннисный турнир Великобритании разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях. В прошлом году Уимблдон не допускал теннисистов из стран-агрессоров.

сегодня, 14:40
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Автор:

Slava Kot

Проходящий в Великобритании теннисный турнир Уимблдон снимает запрет с российских и белорусских спортсменов. Соответствующее заявление обнародовал руководитель All England Club Иен Гьюитт. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Уимблдон официально изменил свое решение в отношении российских спортсменов

Украинская теннисистка. Фото из открытых источников

В прошлом году один из самых крупных теннисных турниров запретил выступления российских и белорусских спортсменов. Тогда All England Club объясняли свое решение тем, что на Уимблдоне спортсмены из Беларуси и России могут извлечь выгоду и будут представлять российский режим, осуществляющий военную агрессию в Украине.


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Теперь россиян и белорусов будет допущен к турниру. Такое решение было принято из-за давления международной теннисной организации, которая угрожала лишить лицензию All England Club, организующую турнир.

"Мы продолжаем полностью осуждать незаконное вторжение России, и наша искренняя поддержка остается с народом Украины. Это было невероятно тяжелое решение, принятое нелегко или без глубокого внимания к тем, на кого это повлияет", — сообщил руководитель All England Club Иен Гьюитт.

По новым правилам спортсмены из России и Беларуси выступят на турнире под нейтральными флагами, а также им будет запрещено выражать поддержку вторжения России в Украину и получать государственное финансирование.

"Мы считаем, что, учитывая все факторы, это наиболее приемлемые меры для Чемпионата этого года", – считает Иен Гьюитт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что МОК цинично ответил на критику Украины о допуске российских спортсменов.

Также "Комментарии" писали о том, что россияне недовольны решением олимпийского комитета.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-latest-news-air-sirens-across-ukraine-as-multiple-cities-hit-with-dead-and-injured-in-kyiv-12541713
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