Уимблдон официально изменил свое решение в отношении российских спортсменов

Проходящий в Великобритании теннисный турнир Уимблдон снимает запрет с российских и белорусских спортсменов. Соответствующее заявление обнародовал руководитель All England Club Иен Гьюитт. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Украинская теннисистка. Фото из открытых источников

В прошлом году один из самых крупных теннисных турниров запретил выступления российских и белорусских спортсменов. Тогда All England Club объясняли свое решение тем, что на Уимблдоне спортсмены из Беларуси и России могут извлечь выгоду и будут представлять российский режим, осуществляющий военную агрессию в Украине.

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Теперь россиян и белорусов будет допущен к турниру. Такое решение было принято из-за давления международной теннисной организации, которая угрожала лишить лицензию All England Club, организующую турнир.

"Мы продолжаем полностью осуждать незаконное вторжение России, и наша искренняя поддержка остается с народом Украины. Это было невероятно тяжелое решение, принятое нелегко или без глубокого внимания к тем, на кого это повлияет", — сообщил руководитель All England Club Иен Гьюитт.

По новым правилам спортсмены из России и Беларуси выступят на турнире под нейтральными флагами, а также им будет запрещено выражать поддержку вторжения России в Украину и получать государственное финансирование.

"Мы считаем, что, учитывая все факторы, это наиболее приемлемые меры для Чемпионата этого года", – считает Иен Гьюитт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что МОК цинично ответил на критику Украины о допуске российских спортсменов.

Также "Комментарии" писали о том, что россияне недовольны решением олимпийского комитета.