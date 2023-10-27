УАФ обратилась в УЕФА с официальным письмом по поводу действий России: в чем причина

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Куров Артем
Из-за недавних заявлений РФ относительно возможной интеграции футбольных клубов с оккупированных территорий Украины в российские чемпионаты, Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в УЕФА с официальным письмом, где призывает принять решительные меры для разрешения этой ситуации. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Штаб-квартира УАФ. Фото с открытых источников
Также в письме УАФ приводит слова заместителя министра спорта страны-террориста Одеса Байсултанова, заявившего, что футбольные клубы с оккупированных территорий Украины должны быть включены в чемпионаты России. Он также отметил, что исключение крымских клубов из второго дивизиона чемпионата в 2014 году, согласно требованиям УЕФА, было ошибкой, и Россия, по его мнению, "не должна беспокоиться о позиции УЕФА и ФИФА".
Читайте также, что донецкий "Шахтер" расторг контракт с футболистом команды U-19, полузащитником Александром Роспутьком. Ранее стало известно, что футболист не вернулся в Украину вместе с командой после матча Юношеской лиги УЕФА.
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