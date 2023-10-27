УАФ обратилась в УЕФА с официальным письмом по поводу действий России: в чем причина

Из-за недавних заявлений РФ относительно возможной интеграции футбольных клубов с оккупированных территорий Украины в российские чемпионаты, Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в УЕФА с официальным письмом, где призывает принять решительные меры для разрешения этой ситуации. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.



Штаб-квартира УАФ. Фото с открытых источников

Вынуждены в очередной раз обратиться по поводу вопроса, по которому неоднократно вели с вами коммуникацию в течение последнего года, а именно — противоправных действий российского террористического государства и России в отношении украинского государства и футбола. В данном случае — по поводу попыток интегрировать футбольные клубы из временно оккупированных регионов Украины в российские национальные чемпионаты, что сейчас продвигается вперед без каких-либо препятствий и ограничений. Несмотря на правовой аспект, согласно которому УЕФА в 2014 году предоставил временно оккупированной Автономной Республике Крым особый статус, который должен обеспечить ее защиту от захватнического поведения России, говорится в письме от УАФ.

Также в письме УАФ приводит слова заместителя министра спорта страны-террориста Одеса Байсултанова, заявившего, что футбольные клубы с оккупированных территорий Украины должны быть включены в чемпионаты России. Он также отметил, что исключение крымских клубов из второго дивизиона чемпионата в 2014 году, согласно требованиям УЕФА, было ошибкой, и Россия, по его мнению, "не должна беспокоиться о позиции УЕФА и ФИФА".



Мы более чем обеспокоены тем, как развивается ситуация, и просим УЕФА обратить особое внимание и принять решительные меры по описанному выше нарушению, беззаконию и проявлению исключительного неуважения ко всей футбольной семье, – добавили в УАФ.

Читайте также, что донецкий "Шахтер" расторг контракт с футболистом команды U-19, полузащитником Александром Роспутьком. Ранее стало известно, что футболист не вернулся в Украину вместе с командой после матча Юношеской лиги УЕФА.

