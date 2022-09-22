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Странные слова российского чемпиона мира, он рассчитывает на крах Европы

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев ожидает крушение Европы.

сегодня, 10:34
Автор:

Slava Kot
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После полномасштабного вторжения в Украину российских войск, большинство организаций не допускают российских спортсменов к международным соревнованиям. По этому поводу решил высказаться бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев. Об этом он рассказал в интервью каналу sport24.

Странные слова российского чемпиона мира, он рассчитывает на крах Европы

Странные слова российского чемпиона мира, он рассчитывает на крах Европы. Фото с открытых источников

С начала агрессии России против Украины спортсмены из Российской Федерации были отстранены от международных соревнований. А недавно было принято решение, запретившее участвовать российской сборной по футболу в отборочном раунде Евро-2024. Международный союз биатлонистов (IBU) также продлил запрет на соревнования для российских спортсменов на следующий сезон. В биатлоне россияне смогут выступать, но только под нейтральным флагом.

Запрет участвовать в соревнованиях для россиян вызывает в этой стране множество эмоций. По этому поводу решил высказаться бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.

Нас вернут, когда они замерзнут и когда промышленность Европы сгниет, – сказал бывший боксер.

Такими заявлениями Валуев отсылает в энергетический шантаж Владимира Путина. Россия ограничила поставки газа в Европу, надеясь, что Запад перестанет поддерживать Украину. Валуев не в первый раз заговорил об отстранении российских спортсменов. Еще в марте депутат Госдумы заявил, что "мероприятие сбросило маски". Тогда российского автогонщика Никиту Мазепина исключили из соревнований " Формула-1". Кроме того, Валуев также нападал с критикой на игроков, начавших покидать Россию.

Ранее "Комментарии" сообщали о странной речи Владимира Путина на саммите ШОС. Президент РФ хочет организовать большие спортивные состязания внутри организации.

Также "Комментарии" писали, что боксер Александр Усик назвал Крым украинским.





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Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-19-valuyev-o-zhalobe-rfs-na-trenera-sbornoy-ukrainy-eto-uzhe-dlya-istorii-i-yuristov-na-budushcheye-zima-blizko
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