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С сына российского олигарха сняли санкции: теперь он требует еще больше

Никита Мазепин требует от американской компании Формулы-1 зарплату за год, после того, как его выгнали из команды из-за санкций.

сегодня, 13:27
Автор:
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Slava Kot
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Российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин был уволен из американской команды Haas вскоре после нападения его страны на Украину в феврале 2022 года. Мазепин не согласен с таким решением руководства своей бывшей команды и требует зарплаты за 2022 год. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

С сына российского олигарха сняли санкции: теперь он требует еще больше

Российский гонщик Никита Мазепин. Фото из открытых источников

Никита Мазепин, носящий неофициальный титул "худшего гонщика Формулы-1", присоединился к команде Haas, которая была на грани банкротства. На помощь в этой ситуации пришел отец Мазепина – российский олигарх и миллиардер, вложивший в компанию 30 млн долларов. Однако после полномасштабного вторжения американская компания выгнала российского гонщика и расторгла контракт со своим спонсором – российской компанией "Уралкалий", где одним из директоров является отец Мазепина.

В марте Мазепин младший выиграл суд и сумел добиться снятия санкций с себя. Европейский суд затруднился доказать прямую финансовую связь между российским автогонщиком и его отцом олигархом Дмитрием Мазепиным.

После снятия санкций Никита Мазепин подал в суд на Haas, чтобы получить зарплату за 2022 год. Российский гонщик ожидает получить около миллиона долларов. Также россиянин хочет получить автомобиль как сувенир.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярный актер из сериала "Малкольм в центре внимания" почти покинул кино и приступил к карьере автогонщика.

Также "Комментарии" писали, что большинство из самых дорогих автомобилей мира — это раритетные спорткары, участвовавшие в гонке. Известные гонщики смогли выиграть благодаря им свои титулы на самых популярных гонках в 60-80-е годы.



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