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Руководство британского МЗС обратилось к своим футбольным клубам с неожиданным предложением

УЕФА пока отказывается

сегодня, 20:55
Автор:

Олег Терещенко
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Руководительница министерства иностранных дел Великобритании Лиза Трасс призвала английские футбольные клубы отказаться от участия в финале Лиги чемпионов, если он состоится в Санкт-Петербурге.

Руководство британского МЗС обратилось к своим футбольным клубам с неожиданным предложением

Английские клубы - фото из AP

После того как президент РФ Путин признал независимость "ЛНР" и "ДНР" и ввел свои войска на оккупированные территории, английские СМИ начали сообщать о возможности переноса финальной игры Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Как сообщает Суспильне, УЕФА в свою очередь официально отказывалась от таких заявлений, но при этом продолжает следить за ситуацией касательно Украины.

Лиза Трасс в интервью Sky считает, что финал ЛЧ все же следует перенести из России. По другому английским командам следует отказаться от участия в финале, если они туда попадут.

"Учитывая поведение России, у нас нет никакого другого варианта, кроме как осудить это. Сейчас мы находимся в реальной опасности полномасштабного вторжения в Украину [со стороны России], и все, что мы можем сделать – так это отмежеваться от России и этого ужасного режима. Стоит ли английским клубам бойкотировать финал в России? Да, на их месте я бы его бойкотировала. Лично я бы не хотела участвовать в футбольном матче в Санкт-Петербурге, учитывая то, что делает режим Путина", — добавила Трасс.

Стоит отметить, что в финал Лиги чемпионов могут пройти два английских клуба из четырех, которые продолжают выступать в ЛЧ: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "МЮ".

Ранее, информационный портал "Комментарии" уже рассказывали о том, что от УЕФА требуют отречься от основного спонсора, по причине военного вторжения России в Украину.


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Источник: https://suspilne.media/209840-ocilnica-mzs-velikoi-britanii-zaklikala-anglijski-klubi-bojkotuvati-final-ligi-cempioniv-u-rosii/
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