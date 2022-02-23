logo

BTC/USD

37954.27

ETH/USD

2652.33

LTC/USD

108.79

USD/UAH

30.15

EUR/UAH

34.12

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол От УЕФА требуют отречься от основного спонсора: причиной стало военное вторжение России в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

От УЕФА требуют отречься от основного спонсора: причиной стало военное вторжение России в Украину

Неизвестно, сможет ли европейский футбольный союз разорвать отношения.

сегодня, 19:55
Автор:

Олег Терещенко
Поделитесь публикацией:

В Германии выразили свою обеспокоенность по поводу того, что российский "Газпром" является едва ли не главным спонсором УЕФА. Как передает 24 канал спорт, в 2024 году Германия примет чемпионат Европы, где компания должна быть главным спонсором, а значит, ее реклама будет повсюду.

От УЕФА требуют отречься от основного спонсора: причиной стало военное вторжение России в Украину

"Газпром" спонсор УЕФА - фото из открытых источников

На фоне военного вторжения России в Украину против российских компаний ввели санкции в ЕС, поэтому несколько членов Европарламента написали письмо в УЕФА, где требуют расторгнуть соглашение с "Газпромом".

В письме идет речь о том, что УЕФА должно действовать решительно и не заключать договоры с российской компанией.

Немного истории относительно тесной связи УЕФА и "Газпрома"

Российский Газпром является официальным спонсором УЕФА уже десять лет. Воздействие российской компании постоянно растет. Следует напомнить, что он спонсор Лиги чемпионов, а также получил право быть партнером во время Евро-2020 и будущего Евро-2024. При этом сумма партнерства до сих пор неизвестна.

Кроме того, Александр Дюков, являющийся генеральным директором одной из дочерних компаний "Газпрома" — "Газпром нефть", в 2019 году был избран президентом Российского футбольного союза. И в 2021 году был избран в исполком УЕФА с правом голоса.

Также отмечается, что, к сожалению, европейская футбольная организация не слишком придирчиво относится к своим спонсорам. Во время Евро-2020 среди спонсоров турнира были китайские компании, подозреваемые в использовании принудительного труда угнетенного уйгурского меньшинства Китая.

"Комментарии" уже сообщали о том, что стала известна таблица коэффициентов УЕФА, после выступлений украинских команд в европейских кубках.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sport.24tv.ua/deputati-yevroparlamentu-vimagayut-uyefa-rozirvati-ugodu-gazpromom_n1875694
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!