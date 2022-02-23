От УЕФА требуют отречься от основного спонсора: причиной стало военное вторжение России в Украину

В Германии выразили свою обеспокоенность по поводу того, что российский "Газпром" является едва ли не главным спонсором УЕФА. Как передает 24 канал спорт, в 2024 году Германия примет чемпионат Европы, где компания должна быть главным спонсором, а значит, ее реклама будет повсюду.



"Газпром" спонсор УЕФА - фото из открытых источников

На фоне военного вторжения России в Украину против российских компаний ввели санкции в ЕС, поэтому несколько членов Европарламента написали письмо в УЕФА, где требуют расторгнуть соглашение с "Газпромом".

В письме идет речь о том, что УЕФА должно действовать решительно и не заключать договоры с российской компанией.

Немного истории относительно тесной связи УЕФА и "Газпрома"

Российский Газпром является официальным спонсором УЕФА уже десять лет. Воздействие российской компании постоянно растет. Следует напомнить, что он спонсор Лиги чемпионов, а также получил право быть партнером во время Евро-2020 и будущего Евро-2024. При этом сумма партнерства до сих пор неизвестна.

Кроме того, Александр Дюков, являющийся генеральным директором одной из дочерних компаний "Газпрома" — "Газпром нефть", в 2019 году был избран президентом Российского футбольного союза. И в 2021 году был избран в исполком УЕФА с правом голоса.

Также отмечается, что, к сожалению, европейская футбольная организация не слишком придирчиво относится к своим спонсорам. Во время Евро-2020 среди спонсоров турнира были китайские компании, подозреваемые в использовании принудительного труда угнетенного уйгурского меньшинства Китая.

"Комментарии" уже сообщали о том, что стала известна таблица коэффициентов УЕФА, после выступлений украинских команд в европейских кубках.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!