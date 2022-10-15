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Российская теннисистка высказалась в поддержку Владимира Путина в войне (ВИДЕО)

Теннисистка из РФ поддержала Путина и получила ответ от украинского коллеги.

15 октября 2022, 23:55
Автор:

Slava Kot
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Российская теннисистка Анастасия Гасанова обнародовала видео в сети, на котором сообщила широкую общественность свое мнение относительно войны в Украине и действий президента России Владимира Путина.

Российская теннисистка высказалась в поддержку Владимира Путина в войне (ВИДЕО)

Анастасия Гасанова. Фото с открытых источников

Теннисистка из России долгое время жила в Украине, где много тренировалась на одесской базе, кроме того, 23-летняя девушка имела контракт с украинским брендом.

Вместо понимания ситуации в Украине и слов сострадания, теннисистка рассказала, что в 2014 году на самом деле произошел государственный военный переворот, а президента Украины Виктора Януковича пытались убить.

Также россиянка говорит, что украинцы ее терроризировали из-за использования русского языка в Одессе еще до полномасштабного вторжения в 2021 году. 23-летняя девушка говорит, что в Одессе запрещают говорить по-русски, потому что боятся.

Также Гасанова считает, что украинцы виноваты в войне, ведь, по ее словам, они бомбили Луганскую и Донецкую область.

Видео с речью Анастасии Гасановой в поддержку войны можно просмотреть ниже:

На такие высказывания отреагировал украинский теннисист Алексей Долгополов, заявивший, что мы ждали восемь месяцев, чтобы жители России заговорили, и они начали говорить, но о поддержке войны.

Ранее портал "Комментарии" писал о скандале в украинской гимнастике, лидера команды решили не брать на чемпионат мира. Поэтому спортсмен прекратил выступления за сборную Украины, пока не изменятся правила отбора или не пойдут те, кто принял такое решение.

Также "Комментарии" сообщали заявление российского министра спорта, который сообщил, что украинские команды будут выступать под российским флагом.



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Источник: https://twitter.com/ukrtennis_eng/status/1581212910038454274
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