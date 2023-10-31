Российская спортсменка направила сообщения украинке: "извини мне мою слабость"

После полугода войны россиянка Мария Ласицкене (Кучина) написала извинения украинской легкоатлетке Ярославе Мачихе, которая критически отреагировала на шаг спортсменки из РФ. Теперь сообщения россиянки опубликовали российские СМИ.



Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих. Фото из открытых источников

О российской прыгунье в высоту Марии Ласицкене говорили, что она не имеет отношения к агрессии России против Украины и поэтому должна участвовать в международных соревнованиях по легкой атлетике. Сама же Ласицкене публично не говорила о войне и не осуждала российскую агрессию. Однако в июле 2022 года Мария Ласицкене направила письмо Ярославе Мачих.

"Мне очень жаль, что отношения между нашими странами повлияли на твое отношение ко мне. Извини мне мою слабость, я не могла найти слов. Я была уверена – ни одно мое слово не облегчит ваши переживания и страдания", – обнародовали российские СМИ сообщения Ласицкене.

Далее россиянка объяснила, что ее публичное молчание необязательно означает согласие с официальной позиции Кремля по поводу войны в Украине.

"Я ни в коем случае не оправдываю себя, я просто хочу, чтобы ты хотя бы попыталась понять меня. Я допустила ошибку, но на тот момент я думала, что мои слова никак не помогут. Но молчание — не одинаковое согласие", — утверждает россиянка.

Украинская легкоатлетка Ярослава Мачих в июле не раскрыла все детали письма, однако указывает, что россиянка написала сообщение после давлением общественности.

"Хорошо, что она написала, но она это сделала, когда СМИ обвинили ее в молчании", — утверждает Магучих.

Кроме того, по словам украинской спортсменки, Мария Ласицкене сначала написала письмо руководителю МОК Томасу Баху и больше имела в виду, что российские спортсменки не могут принимать участие в международных соревнованиях.

Следует отметить, что Мария Ласицкене является капитаном Вооруженных сил РФ, а также доверенным лицом Путина на президентских выборах России в 2018 году.

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