Российская спортсменка направила сообщения украинке: "извини мне мою слабость"

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
После полугода войны россиянка Мария Ласицкене (Кучина) написала извинения украинской легкоатлетке Ярославе Мачихе, которая критически отреагировала на шаг спортсменки из РФ. Теперь сообщения россиянки опубликовали российские СМИ.
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих. Фото из открытых источников
О российской прыгунье в высоту Марии Ласицкене говорили, что она не имеет отношения к агрессии России против Украины и поэтому должна участвовать в международных соревнованиях по легкой атлетике. Сама же Ласицкене публично не говорила о войне и не осуждала российскую агрессию. Однако в июле 2022 года Мария Ласицкене направила письмо Ярославе Мачих.
Далее россиянка объяснила, что ее публичное молчание необязательно означает согласие с официальной позиции Кремля по поводу войны в Украине.
Украинская легкоатлетка Ярослава Мачих в июле не раскрыла все детали письма, однако указывает, что россиянка написала сообщение после давлением общественности.
Кроме того, по словам украинской спортсменки, Мария Ласицкене сначала написала письмо руководителю МОК Томасу Баху и больше имела в виду, что российские спортсменки не могут принимать участие в международных соревнованиях.
Следует отметить, что Мария Ласицкене является капитаном Вооруженных сил РФ, а также доверенным лицом Путина на президентских выборах России в 2018 году.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что футболист Александр Алиев назвал бывшего украинского спортсмена "падалью украинского народа".
Также "Комментарии" писали об УЕФА, внезапно изменившем свое решение по делу в отношении россиян.
Обсуждения
Новости