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Российская спортсменка мечтает об украинском гражданстве: «Жду день, когда выброшу российский паспорт»

Теннисистка из России хочет отказаться от российского паспорта и собирает необходимые справки для получения украинского гражданства.

сегодня, 15:50
Автор:
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Slava Kot
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Теннисистка Вероника Мирошниченко рассказала, что, несмотря на российский паспорт, она считает себя украинкой и демонстрирует это каждый раз выходя на теннисный корт. Спортсменка собирается "выбросить российский паспорт".

Российская спортсменка мечтает об украинском гражданстве: «Жду день, когда выброшу российский паспорт»

Теннисистка Вероника Мирошниченко. Фото из открытых источников

В интервью BTU Вероника Мирошниченко рассказала, что, по ее мнению, она не является "русской, играющей под нейтральным флагом". Мирошниченко объясняет, что родилась в Москве, но детство провела в Запорожье. Именно оттуда родом ее родители и дедушка и бабушка. Теннисистка указывает, что училась в украинской школе практически 11 лет, пока не уехала в США.


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"Я считаю Украину своей Родиной и считаю себя украинкой, но с российским паспортом", – говорит Мирошниченко.

Теннисистка привлекла внимание тем, что на теннисный корт выходит с сине-желтой лентой, напоминающей ей об Украине.

"Когда я играю, то она мне напоминает о тех сложностях, которые проживает украинский народ, моя семья, и это придает мне силы во время матчей", — сказала спортсменка.

Мирошниченко отмечает, что, несмотря на игры под нейтральным флагом и российский паспорт, она не имеет ничего общего с РФ и всегда это отмечает в соцсетях. Сейчас спортсменка готовится сменить гражданство и собирает необходимые справки.

"Я мечтаю о том дне, когда наконец-то уже выброшу этот российский паспорт", — рассказала Вероника Мирошниченко.

Теннисистка по состоянию на 2023 год занимает в одиночном рейтинге WTA 406-е место.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне возмущены поведением украинской теннисистки.

Также "Комментарии" писали о скандале с российской теннисисткой, поддерживающей режим Путина.



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Источник: https://btu.org.ua/ua/golovne/46505-veronika-miroshnichenko-ya-mriyu-pro-toj-den-koli-nareshti-vzhe-vikinu-cej-rosijskij-pasport.html
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