Россия за миллион рублей купила украинскую спортсменку

На Турнире претенденток 2024 года встретились две шахматистки, которые родились во Львове. Однако Анна Музычук выступает за Украину, а ее соперница Екатерина Лагно избрала Россию, которая заплатила за ее переход миллион российских рублей.



Российская шахматистка Екатерина Лагно. Фото из открытых источников

С 3 по 22 апреля в Торонто прошел Турнир претендентов среди мужчин и женщин, победа на котором позволяет стать претендентом в поединке за шахматную корону с действующим чемпионом. Во время третьего раунда турнира состоялась встреча украинки Анны Музычук и россиянки Екатерины Лагно. Перед началом игры женщины в течение двух минут избегали зрительного контакта, а также не пожав руки начали шахматную партию, закончившуюся ничьей.

Бывшая украинка Екатерины Лагно даже после 2022 продолжает выступать за Россию под нейтральным флагом ФИДЕ. Это произошло, несмотря на то, что она уроженка Львова, которая переехала в Краматорск и Донецк, который обстреливают россияне.

В марте 2014 года Екатерина Лагно подала документы для получения российского гражданства с уверением, что хочет выступать в дальнейшем за Россию. Федерация шахмат Украины подала протест на переход спортсменки в российскую федерацию шахмат, однако ФИДЕ, которым руководил россиянин Кирсан Илюмжинов, в июле 2014 года согласовал переход шахматистки. Это произошло через несколько месяцев после аннексии Крыма и оккупации части Востока Украины. Чтобы переход Екатерины Лагно под флаг Россия окончательно состоялся, как сообщают росСМИ, российская шахматная федерация обязана была заплатить Федерация шахмат Украины 20 тыс. евро, что по курсу 2014 года составило миллион рублей.

"Для меня, наполовину россиянки, говорящей по-русски и просто помнящей нашу историю, Россия так же близка, как и Украина. Единственное, что хотела бы подчеркнуть — мой переход никак не связан с политической ситуацией в Украине", — объяснила Екатерина Лагно свой переход под флаг РФ.

После полномасштабного вторжения в Украину, Лагно не решилась на смену федерации. В рейтинге ФИДЕ рядом с ее фамилией по-прежнему стоит российский флаг, несмотря на то, что она могла его заменить нейтральным.

С начала великой войны Екатерина Лагно принимает участие в пропагандистских шахматных турнирах в Москве, организуемых дисквалифицированным ФИДЕ за поддержку войны в Украине шахматистом Сергеем Карякиным. Кроме того, Карякин также представлял Украину на международной шахматной арене, однако в 2009 году получил российское гражданство.

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