Родившийся в Украине шахматист хочет выступать под российским флагом, но ФИДЕ запрещает

22 сентября закончилась шестимесячная дисквалификация гроссмейстера Сергея Карякина. Россиянина наказали за публичную поддержку преступных действий Владимира Путина. Несмотря на течение времени и поступающие из Украины трагические сообщения, 32-летний игрок не изменил своего отношения и заявил, что не вернется в игру, если не сможет выступать под российским флагом. Об этом он заявил в одном из российских спортивных интернет-изданий.

Родившийся в Украине шахматист хочет выступать от российского флага. Фото с открытых источников

Все это еще больше шокирует, если упомянуть, что до 2009 года Карякин представлял Украину. Однако родившийся в Крыму шахматист решил изменить сторону, и как россиянин выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам в 2012 и по блицу в 2016.

Однако есть много признаков того, что россиянин не будет бороться за подобные успехи в скором времени в ФИДЕ (Международная федерация шахмат). Он до сих пор хочет выступать под российским флагом.

Я не собираюсь играть под эгидой ФИДЕ. Буду выступать только под русским флагом! – настаивает российский шахматист Сергей Карякин.

Интересно, что после того, как в среду президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков признал, что спортсмены тоже могут попасть в армию. Вполне возможно, что повестку получит и российский гроссмейстер Сергей Карякин, поддерживающий агрессию против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об удивительном заявлении от бывшего чемпиона мира по боксу Валуева. Россиянин рассчитывает на крах европы из-за зависимости ее от газа РФ.

Также "Комментарии" писали о критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которую тот испытал от украинского тренера венгерского происхождения.





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