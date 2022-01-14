Пора положить конец «липовым» тренировкам: зачем нужен электронный паспорт спортсмена

Украина должна оперативно внедрить электронный паспорт спортсмена, что улучшит эффективность государственных расходов в области спорта, позволит поддержать талантливую молодежь, увеличит результативность подготовки к национальным и международным соревнованиям. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила глава Подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности, украинская легкоатлетка, чемпионка мира и Европы, призер Олимпийских игр в тройном прыжке Ольга Саладуха.



Ольга Саладуха. Фото: из открытых источников

"Внедрение электронного паспорта спортсмена предусмотрено стратегией развития физической культуры и спорта до 2028 года. E-паспорт необходим для того, чтобы наконец навести порядок в спортивной отрасли. А именно выяснить, сколько спортсменов в Украине действительно занимается профессиональным спортом, каково качество работы тренерского состава, соответствует ли реалиям спортивная отчетность, эффективно ли расходуются государственные средства на спорт. В электронный паспорт внесут данные о тренировках, состоянии здоровья, достижениях каждого спортсмена. Так будет создана единая система учета. С одной стороны, она позволит выявлять и поддерживать спортивные таланты, а с другой – остановить злоупотребления, когда государственные средства идут на оплату "липовых" тренировок и не приносят результата", — сообщила Ольга Саладуха.

По ее словам, при этом нужно учесть негативный опыт введения электронного паспорта спортсмена на Днепропетровщине. Еще в 2016 году в Днепропетровской области объявили о старте пилотного проекта. Анонсировали, что уже разработали соответствующее программное обеспечение и ждут только выпуска банковских карт.

"Но, когда я направила депутатское обращение в Днепропетровскую ОГА, оказалось, что до сих пор ничего не сделано. Проект фактически провален. Надеюсь, это не повторится на государственном уровне", – заявила Ольга Саладуха.

Она предложила включить нормы об электронном паспорте спортсмена в правительственный законопроект 5848.

"Тем самым мы обезопасим Школы высшего спортивного мастерства (ШВСМ) отликвидации. Одним из аргументов было то, что, мол, в этих школах процветают злоупотребления. E-паспорт спортсмена поможет их искоренить, потому что мы будем иметь четкую и объективную статистику по каждому спортсмену и тренеру. Важно не затягивать запуск этого проекта. Ведь каждый день промедления – это огромные потери средств, которые можно использовать эффективно на благо украинского спорта", — убеждена Ольга Саладуха.

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