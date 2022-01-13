Именитая украинская легкоатлетка решила завершить карьеру

Как передает издание "Комментарии", легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр-2012, трехкратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта Украины, а с 2019 года еще и нардеп "Слуги народа" Ольга Саладуха в Facebook сообщила о том, что приняла решение поставить точку в своей спортивной карьере.

Ольга Саладуха. Фото: из открытых источников

Спортсменка приглашает украинцев прийти поддержать ее в этот важные в ее жизни момент. Официально сообщить о завершении карьеры Ольга Саладуха планирует на детских соревнованиях по прыжкам на Кубок "Белой Пантеры".

Легкоатлетка отмечает, что видит в этом некий символизм, потому что окончание своей спортивной карьеры и передача знаний подрастающему поколению – это большое дело, ведь за молодежью большие триумфы и победы.

По словам Ольги Саладухи, день обещает быть насыщен эмоциями, потому что отдала спорту многие годы своей жизни. Спортсменка призывает всех украинцев, кому не безразличен спорт в Украине, кто болеет за профессиональных спортсменов, кому не безразличны детки, которые делают первые шаги в большой спорт – прийти 22 января в Киевский легкоатлетический манеж по адресу проспект Павла Тычины, 18. Начало мероприятия – в 11.00. Спортсменка заранее благодарна всем, кто поддержит ее в этой важный день в жизни.

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